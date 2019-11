Las 10 series que no te puedes perder en diciembre

El 2019 está a punto de acabar, pero diciembre no solo viene cargada de turrones, belenes y espumillón, sino también de estrenos televisivos, algunos salpicados por el espíritu navideño. Sobre todo, respecto a lo que a la producción española se refiere. 'Foodie love', de Isabel Coixet; 'El vecino', de Nacho Vigalondo; 'Días de Navidad', de Pau Freixas, y 'Merlí: sapere aude', de Héctor Lozano, son lo más destacado de la nueva oferta patria en un mes en el que llegan a Netflix la esperada 'The Witcher' a Netflix y la segunda entrega de 'You' y Amazon emite la tercera temporada de uno de sus grandes éxitos, 'The marvelous Mrs. Maisel'.

MATCH

3 de diciembre. Filmin

¿Se imaginan que Paco González y Manolo Lama les siguieran en todos los instantes de su vida comentando cada cosa que hacen ustedes? Eso es más o menos lo que plantea esta serie noruega que traspasa la historia de la tópica comedia romántica 'chico conoce chica', ya que el protagonista es un joven con dilemas sentimentales al que, día y noche, sigue una cabina con dos comentaristas deportivos que van sacando punta a cada una de sus acciones. Dirigida y protagonizada por Martin Lund ('Mi crisis de los 30'), consta de 20 episodios de 15 minutos y ganó el Premio del Público en la última edición del Serielizados Fest.

FOODIE LOVE

4 de diciembre. HBO

Primera serie española de la plataforma, servida por Isabel Coixet, que aúna amor y comida. A lo largo de ocho capítulos de media hora cada uno, los actores Laia Costa y Guillermo Pfening interpretan a dos solteros que se conocen en una aplicación para encontrar pareja entre amantes de la gastronomía y, mientras degustan platos de lo más variados en restaurantes de ciudades como Roma, París, Tokio y Barcelona, intentan avanzar en su incipiente relación y superar sus miedos al compromiso por culpa de experiencias anteriores.

MERLÍ: SAPERE AUDE

5 de diciembre. Movistar+

Pol Rubio (Carlos Cuevas), el alumno predilecto del controvertido profesor de Filosofía de la serie de TV-3 'Merlí', coge el relevo de su mentor en este 'spin off' que supone, además, la primera serie rodada en catalán de Movistar+. Pocas semanas después de la muerte de su maestro, el joven empieza a estudiar Filosofía en la universidad, donde se topará con otra profesora de armas tomar, María Bolaño (María Pujalte). Repiten con sus personajes David Solans (el hijo de Merlí), Boris Ruiz (el padre de Pol), Anna Maria Barbany (la madre de Merlí) y Assun Planas (la profesora Gloria), mientras se incorporan actores como Carme Conesa y Gloria Ramos ('Campeones').

PAGAN PEAK

5 de diciembre. Cosmo (22.00 horas)

Unos misteriosos asesinatos que tienen lugar en los Alpes y que están inspirados en la mitología popular de la zona son el centro de atención de este 'nordic noir' alemán de los mismos productores de 'Dark'. La investigación la llevan a cabo dos policías de países y caracteres muy distintos: una detective alemana (Julia Jentsch) que se enfrenta al primer gran reto de su carrera y un veterano agente austriaco (Nicholas Ofczarek) que no comparte su entusiasmo cuando es asignado al caso.

TRUTH BE TOLD

6 de diciembre. Apple+

Octavia Spencer, Aaron Paul y Lizzy Caplan encabezan el reparto de otra serie que pone en entredicho el sistema judicial estadounidense. Sigue a una periodista que regresa a su ciudad natal para revisar el caso de un joven condenado a cadena perpetua por asesinato, y que comparte sus pesquisas vía 'podcast'. Creada por Nichelle Tramble Spellman ('The Good Wife', 'Justified'), cuenta con Reese Witherspoon como productora ejecutiva.

DÍAS DE NAVIDAD

6 de diciembre. Netflix

Pau Freixas ('Cites', 'Polseres vermelles') repasa la relación de cuatro hermanas unidas por un secreto en esta miniserie dividida en tres episodios, que abarca distintas Navidades de las protagonistas: cuando son hijas, madres y abuelas. El director cuenta con un espectacular elenco para interpretar a las hermanas. Elena Anaya, Verónica Echegui, Nerea Barros y Anna Moliner (de treintañeras) y Ángela Molina, Charo López, Victoria Abril y Verónica Forqué (en la etapa más madura). Alicia Borrachero y Francesc Garrido hacen de padres de la prole.

L: GENERACIÓN Q

9 de diciembre. Movistar Series

Secuela de 'L', la serie centrada en un grupo de amigas lesbianas de Los Ángeles, esta nueva producción sirve para reflejar cómo ha cambiado la comunidad LGTBIQ+ en la última década. Jennifer Beals, Kate Moennig y Leisha Hailey retoman sus papeles originales, ahora más empoderadas, a la vez que se amplía la representación del colectivo con personajes como el que interpreta Leo Sheng, un trabajador social transexual.

THE WITCHER

20 de diciembre. Netflix

Con una segunda temporada ya confirmada antes del estreno de la primera, esta serie basada en la exitosa saga homónima de libros de fantasía de Andrzej Sapkowski (que cuenta también con videojuego propio) reúne en una misión conjunta a un cazador de monstruos, una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto. Henry Cavill ('Misión imposible: Fallout', 'El Hombre de Acero'), Anya Chalotra ('The ABC Murders') y Freya Allan ('La guerra de los mundos', 'Into The Badlands') encabezan el reparto. Con espadas y brujería de por medio, es una de las series que aspiran a convertirse en la heredera de 'Juego de tronos'. El tiempo dirá.

DIEZ NEGRITOS

26 de diciembre. #0 de Movistar+

La BBC británica vuelve a adaptar una de las novelas de Agatha Christie, en esta ocasión una de las más famosas, 'Diez negritos'. En esta miniserie de tres episodios, ocho desconocidos son invitados a pasar las vacaciones en una recóndita isla por un misterioso anfitrión. Sin poder salir de allí, van siendo asesinados uno a uno. En el reparto figuran actores como Aidan Turner ('Poldark'), Charles Dance ('Juego de tronos'), Sam Neill ('Peaky Blinders'), Douglas Booth (Los pilares de la Tierra) y Miranda Richardson ('Dead Boss'). Es verdaderamente adictiva.

EL VECINO

31 de diciembre. Netflix

Como Superlópez, el protagonista de 'El vecino' es un superhéroe de andar por casa. Un joven (Quim Gutiérrez) al que no le va muy bien ni en el trabajo ni en el amor y que, de la noche a la mañana, recibe los superpoderes de un extraterrestre justo antes de morir. Convertido en Titán, tendrá que aprender a controlarlos para hacer el bien y, de paso, mejorar un poco su vida. Dirigida por Nacho Vigalondo, está basada en las novelas gráficas de Santiago García y Pepo Pérez, y también cuenta con Clara Lago como la novia del protagonista y Adrián Pino, como su vecino y amigo.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

THE FLASH. Día 1. TNT. Temporada 6. Un investigador de escenarios de crimen con velocidad sobrehumana sigue luchando contra criminales.

BULLETS. Día 1. AXN. Estreno. Una joven policía finlandesa tiene que infiltrarse en una organización terrorista para frenar un atentado.

TRAUMA. Día 2. Calle 13. Estreno. Un policía con amnesia (Guillaume Labbé) encuentra a una joven atemorizada encerrada en su sótano, lo que le deba a dudar sobre su propia identidad.

LOS BRICEÑO. Día 4. Netflix. Serie colombiana sobre una familia de camioneros.

V-WARS. Día 5. Netflix. Estreno. Serie de terror basada en la serie de cómics de Jonathan Maberry, protagonizada por Ian Somerhalder ('Crónicas vampíricas'). Una extraña enfermedad se extiende entre los humanos convirtiéndoles en depredadores asesinos que se alimentan de sus semejantes.

THE MARVELOUS MRS. MAISEL. Día 6. Amazon Prime Video. Temporada 3. Una de las perlas de Amazon, ganadora de ocho Emmy y tres Globos de Oro. Midge y Susie descubren que la vida de gira con Shy es glamurosa, pero humilde. Mientras, Joel lucha por apoyar a su mujer mientras ella persigue sus sueños de triunfar en los escenarios.

TELL ME A STORY. Día 6. HBO. Temporada 3. La serie coge reinventa los cuentos de hadas convirtiéndolos en 'thrillers' psicológicos oscuros y retorcidos. Ahora contará historias de tres princesas legendarias: La bella y la bestia, La bella durmiente y Cenicienta.

WATAHA. Día 6. HBO. Temporada 3. Los oficiales de la Guardia Fronteriza detienen a dos migrantes que intentan huir de Polonia a Ucrania. Siguiendo su rastro, Rebrow tropieza accidentalmente con la escena del crimen.

MADRES FORZOSAS. Día 6. Netflix. Temporada 5.

WORK IN PROGRESS. Día 9. Movistar Series. Estreno. Comedia negra de Showtime de temática LGTBIQ+ y autobiográfica. Está escrita y protagonizada por Abby McEnany, una veterana de la escena teatral de Chicago, y coproduce Lilly Wachowski.

WILL Y GRACE. Día 10. Movistar. Temporada 11. La actriz Demi Lobato se incorpora a la última y definitiva temporada de esta comedia 8que regresó con nuevos episodios después de 11 años) como una nueva y sorprendente presencia en la vida de Will.

VIKINGOS. Día 10. TNT. Temporada 6. Después de años de conmoción y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista. En esta nueva temporada viajarán a lugares nunca vistos, a miles de kilómetros de Kattegat.

BLOOD. Día 10. Filmin. Estreno. 'Thriller' de oscuros secretos familiares protagonizado por Adrian Dunbar ('Line of duty') y Carolina Main ('Temple').

RAMY. Día 12. Starzplay. Estreno. Comedia sobre un 'millennial' egipcio-americano en Nueva Jersey.

THE EXPANSE. Día 13. Amazon Prime Video. Temporada 4.

MARVEL'S RUNAWAYS. Día 14. HBO. Temporada 3.

LOS MÉDICI: EL MAGNÍFICO. Día 17. Movistar+. Segunda temporada. La serie que narra la historia de la familia más influyente del Renacimiento concluye con ocho nuevos episodios centrados en la figura de Lorenzo de Médici (Daniel Sharman).

JONATHAN STRANGE & MR. NORRELL. Día 17. Filmin. Estreno. Superproducción de la BBC que adapta el 'best-seller' de Susanna Clarke, una historia fantástica que imagina un tiempo en el que la magia está a la orden del día.

BARON NOIR. Día 18. HBO. Temporada 2.

VELVET COLECCIÓN. Día 20. Movistar. Episodio final. El equipo se reúne antes de vender las galerías. La despedida tiene lugar en un ambiente muy navideño y cuenta con el regreso de los personajes encarnados por Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Cecilia Freire y Maxi Iglesias.

BAUHAUS. UNA NUEVA ERA. Día 23. Estreno. Miniserie de seis episodios ambientada en la República de Weimar que narra una historia de amor y traición.

PERDIDOS EN EL ESPACIO. Día 24. Netflix. Temporada 2.

YOU. Día 26. Netflix. Temporada 2. El controvertido Joe se ve obligado a dejar Nueva York y trasladarse a Los Ángeles, donde conoce a una nueva chica, una chef poco aficionada a las redes sociales.