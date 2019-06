La Fiscalía archiva la denuncia del PP contra la exposición 'Maculadas sin remedio'

La Fiscalía de Córdoba ha archivado la denuncia presentada por el Partido Popular de la Diputación y la Asociación Presencia Cristiana contra la exposición Maculadas sin remedio, que se ha venido exponiendo en el Palacio de la Merced y que mostraba imágenes de mujeres semejantes a otras obras de arte en las que la Virgen era protagonista, y que fue considerada ofensiva por los denunciantes y en concreto la obra Con Flores a María.

El fiscal ha decidido archivar la denuncia porque no aprecia en la muestra ánimo de ofensa por parte de las artistas y además hace un alegato de defensa de la libertad de expresión. En concreto, el fiscal señala que "entendemos que las imágenes utilizadas en la obra expuesta no está acreditado suficientemente que supongan un escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de la Iglesia Católica" y tampoco considera "suficientemente acreditado que la intención de la autora de la obra haya sido la de ofender los sentimientos de los miembros de la religión católica sino reivindicar sus ideas, con mayor o menor acierto, lo que no valoramos" y remitiéndose a otras setencias de otros órganos judiciales, señala que "no basta con que se ofendan los sentimientos religiosos de otros, sino que se requiere que esa conducta haga escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa y además, se realice con la expresa e inequívoca intención de ofender esos sentimientos religiosos".

Por todo ello, el Ministerio Fiscal acuerda "el archivo de estas diligencias de investigación, al entender que no están suficientemente acreditados que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal".

La exposición Maculadas sin remedio ha estado envuelta de polémica pues además de esta denuncia recibió numerosas quejas tanto del PP, como de Ciudadanos y Vox, que pidieron su retirada. El cuadro en cuestión, Con Flores a María, sufrió una agresión y tuvo que ser retirado de la muestra.

Después se llevaron a cabo muestras de apoyo tanto a las artistas como a los denunciantes por colectivos afines a cada una de las dos opiniones.