Destrozan una de las obras de la exposición 'Maculadas sin remedio'

Una de las obras que forma parte del a exposición Maculadas sin Remedio, que cuelga desde el pasado jueves en la Galería de Presidencia del Palacio de la Merced, ha amanecido destrozada esta mañana. La muestra ha recibido críticas por parte de varios grupos políticos, entre ellos Ciudadanos, Vox y PP, que ayer pidieron su "inmediata retirada" por ser "un insulto a las creencias religiosas". La obra en cuestión se titula Con flores a María, es una pieza de Charo Corrales y se trata de un fotomontaje de un cuadro de la Inmaculada de Murillo y el autoretrato de la artista con la mano en el pubis, mostrando una pierna.

Según ha señalado la responsable de Cultura de la Diputación, Marisa Ruz, las cámaras de seguridad de la galería han registrado las imágenes de la agresión, y gracias a ellas se podrá saber quién ha sido el autor el autor de los hechos.

Para Ruz, es una exposición que venía a repasar "los estereotipos de la mujer a lo largo de la historia de las artes" y supone "una reflexión en torno a la mujer", añadiendo que la muestra "se ha utilizado ideológicamente condicionada, fundamentalmente, por el periodo electoral en el que estamos" y se ha hecho "desde el fanatismo y la intransigencia", con descripciones que "se alejan mucho de la imagen de ese cuadro".

Para la presidenta de la Fundación Botí, "es un cuadro, en el que, a los ojos de un niño, no hay sexo ni una imagen lasciva y provocadora", pero bajo la mirada de "otras mentes, puede haberla", pero, insistió Ruz, "no responde realmente a un mensaje ofensivo". "Creo que los responsables de este suceso son los que han provocado ese clima de odio e intransigencia que, al final, termina en violencia, siendo muy peligroso que volvamos a tener, en el siglo XXI , esos discursos que enfrentan a la gente". También es una situación "indeseable" para la propia autora, ha continuado Ruz. En principio, la Diputación no se plantea retirar la muestra, que tiene previsto permanecer en ese espacio expositivo hasta el 2 de junio.

Para Charo Corrales, este incidente ha sido un "acto de vandalismo que va en contra de la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas, uno de los derechos que tenemos". La artista se pregunta “en qué país vivimos” e invita a reflexionar sobre este acto, recordando que la muestra ha pasado por otras ciudades sin que haya tenido este tipo de criticas ni sufrido hechos como este. Por último, Corrales asegura que esta exposición hace una reflexión “en un contexto adecuado para expresarse, no estamos en la calle ni en una iglesia”.

LA HERMANDAD DE LA INMACULADA, "INDIGNADA"

Por otro lado, la Hermandad de la Inmaculada Concepción y Muy Antigua Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad, de Córdoba, ha manifestado su rechazo a la muestra a través de un comunicado en el que muestra su "más profunda indignación ante lo que entiende una clara ofensa a los sentimientos religiosos de sus miembros, especialmente intolerable al tratarse de un manifiesto escarnio del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María".

El Cabildo de Oficiales, en nombre de los hermanos de la corporación, considera que el derecho fundamental a la libertad de expresión y la libertad artística "no pueden ser considerados de forma ilimitada, teniendo precisamente como límite a su libre ejercicio el respeto a las creencias, religiosas o de cualquier otro tipo de las personas o grupos legalmente reconocidos y no pudiendo en ningún caso vulnerar el derecho a la libertad religiosa y de creencias ni servir de parapeto al escarnio de los dogmas o valores propios de cualquier confesión religiosa".

Con este motivo, "se estudiarán las posibles medidas legales a tomar en orden a evitar la impunidad de estos actos" que, "amparados en la libertad de creación, siempre centran su objetivo en la religión y moral católica, olvidando curiosamente el credo y creencias de otras confesiones monoteístas", concluye la nota.

La muestra, que ya ha pasado por otras capitales como Sevilla, es un proyecto colaborativo de 14 artistas que está impulsado por la Delegación de Igualdad de la institución provincial y la Fundación Botí y que se presenta como «una reivindicación de la feminidad más profunda». Durante su presentación, Ana Guijarro, responsable de Igualdad en la institución provincial, destacó que «se cuestiona el rol impuesto a la mujer desde el principio de los tiempos hasta la actualidad; entre las cuestiones que se plantean las artistas están cómo somos, quiénes somos, cómo vivimos la sexualidad o cuál es nuestro mundo». El objetivo final de Maculadas sin Remedio, subrayó Guijarro entonces, es «continuar planteando, destacando, visibilizando y trabajando sobre la feminidad escondida, buscar la mácula de que las mujeres formamos parte, realzar nuestra naturaleza, trabajar para denunciar que no somos ciudadanas de segunda».

La obra 'Con flores a María' antes de la agresión. Foto: A.J. GONZÁLEZ

El lienzo ha sido rasgado de arriba abajo. Foto: SÁNCHEZ MORENO