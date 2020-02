Horóscopo: tu suerte para hoy viernes 7 de febrero del 2020

Aries 21-3 / 20-4

Lucharás con perseverancia por lo que deseas en tu trabajo, pero no te obsesiones con una idea concreta y mantente abierto al cambio. Te conviene orientarte hacia el futuro.

Tauro 21-4 / 20-5

Es un buen día para clarificar tus ideas y ver de qué manera puedes llevarlas a la práctica. Estarás algo bajo de ánimo, Tauro, y verás las cosas más negras de lo que son.

Géminis 21-5 / 21-6

Tendrás que tener en cuenta los intereses de los demás tanto como los tuyos propios para que tus relaciones funcionen. El dinero será hoy un tema de discusión, Géminis.

Cáncer 22-6 / 22-7

Tu intuición aumentará, así como tu imaginación e inspiración, pero tu mal humor podría ahuyentar a algunas personas que llegan a ti con las mejores de las intenciones.

Leo 23-7 / 22-8

Tu cuerpo necesitará que lo cuides más, Leo, así que, trata de descansar hasta que tu vitalidad aumente, y deja para otro día esas obligaciones que ahora no son urgentes.

Virgo 23-8 / 21-9

Te molestará y desalentará el comportamiento brusco y frio de algunas personas, pero, afortunadamente, también encontrarás quienes equilibren la balanza hacia lo positivo.

Libra 22-9 / 22-10

Te sentirás agotado al final del día si no pones límite a la cantidad de tareas que has de realizar hoy. Llegarán sorpresas, y tu rutina diaria cambiará de alguna manera.

Escorpio 23-10 / 21-11

Si estudias, te costará más entender conceptos y memorizar, y no estará de más que pidas ayuda. Los viajes tendrán retraso, y es importante que cuides tu documentación.

Sagitario 22-11 / 20-12

Has de ser muy firme, Sagitario, porque intentarán manipularte para que hagas lo que en el fondo no quieres. Si no ves las cosas claras, evita cualquier tipo de inversión.

Capricornio 21-12 / 19-1

Solucionarás tus asuntos gracias a la capacidad que tendrás de ver las cosas desde otro punto de vista. Te replantearás esas relaciones que no te satisfacen en estos momentos.

Acuario 20-1 / 18-2

Tendrás que enfrentar algunos obstáculos en el trabajo aunque hoy no te apetezca nada. Pero verás que es peor dejarlo para más adelante. Ponte manos a la obra, Acuario.

Piscis 19-2 / 20-3

Pasar tiempo con tus amistades o con tu familia será una buena manera de desconectar de tanto estrés. Una vez que hayas descansado, verás todo de una forma más positiva.