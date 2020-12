El abogado de Rafael Amargo dice que la droga era para consumir

El abogado Cándido Conde Pumpido, que representa al bailarín Rafael Amargo, ha denunciado este miércoles la indefensión a la que se enfrenta el coreógrafo granadino al haberse vulnerado su derecho a entrevistarse con su defensa, no conocer los elementos esenciales de su acusación y haberse incautado únicamente droga "para consumo propio como mucho".

El bailarín fue arrestado este martes, junto a otras tres personas, y este jueves prestará declaración ante la autoridad judicial tras pasar en una comisaría de Madrid las últimas 24 horas en calidad de detenido por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, informa Europa Press.

En este sentido, el letrado ha reiterado que no se le ha permitido una entrevista reservada con su defendido en 24 horas, una circunstancia que vulnera sus derechos a una asistencia letrada, y no se le ha informado de los elementos esenciales de la investigación para poder defenderse ni se le han mostrado pruebas, afirma.

Igualmente, ha negado que en casa o en el vehículo del bailarín se haya encontrado droga en cantidades que vayan más allá de lo que sería el consumo propio. "No es cierto que se haya encontrado droga en su domicilio, por lo menos no en cantidades que se puedan entender para el tráfico", ha señalado Conde Pumpido, que ha indicado que "estamos hablando de pequeñas cantidades para el consumo propio como mucho".

Problemas de dinero

También ha considerado un "contrasentido" que la Policía lo sitúe en la "cúspide" de una organización criminal, y por tanto "ganando muchísimo dinero", cuando el coreógrafo "no está en su mejor momento económico". "Si verdaderamente existiera esa organización criminal no tendría ningún problema económico. Yo creo que es un indicio más de que las cosas no son como se cuentan", ha alegado.

En cualquier caso, Rafael Amargo está "esperanzado" en que este jueves el juez le deje en libertad tras prestar declaración al no haber "nada que pueda hacer que acabe en prisión". El bailarín, ha explicado el letrado, está "nervioso e indignado" porque su arresto le ha provocado un "daño irreparable" aunque consiga demostrar su inocencia. Asimismo, ha subrayado la "angustia" que supone para el bailarín, que nunca había estado detenido, pasar por un calabozo de una comisaría.

En cualquier caso, ha subrayado que para el bailarín es "muy importante" poder estrenar su obra 'Yerma' en el Teatro de La Latina de Madrid este jueves. Finalmente, el letrado se ha mostrado sorprendido ante una investigación que arrancó hace un año cuando Rafael Amargo "no es una persona metida en este tipo de mundo o por lo menos que gane dinero traficando".