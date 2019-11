Nadal se lesiona y se retira del Masters 1.000 de París

París-Bercy sigue siendo un escenario maléfico para Rafael Nadal muy al contrario de Roland Garros. El tenista mallorquín que debía jugar las semifinales del último Masters 1.000 de la temporada se ha visto obligado a retirarse sin poder jugar las semifinales por una lesión en el abdomen durante el entrenamiento previo al duelo con el canadiense Dennis Shapovalov.

"Ha sido en uno de los últimos saques del entrenamiento, he sentido algo en el abdominal y así no podía servir al nivel que me gustaría con el riesgo de agravar el problema", ha explicado Nadal. El alcance de la lesión todavía no se podía conocer hasta hacerle un reconocimiento médico. Nadal tiene previsto jugar la Copa Masters del 10 al 18 de noviembre en Londres y seguidamente las finales de la nueva Copa Davis en Madrid.

Nadal, que este lunes aparecerá temporalmente de nuevo en el puesto número 1 mundial, se ha quedado sin opciones de poder refrendarlo definitivamente sobre la pista francesa en la que este sábado aspiraba a clasificarse para su segunda final en el torneo parisino desde la que jugó en en 2007.

A 640 PUNTOS

Nadal, que lleva 1.280 puntos de ventaja en su pulso con Novak Djokovic por el número 1 de final de temporada, verá reducido el margen por el tenista serbio que, tras ganar a Grigor Dimitrov por 7-6 (7-5) y 6-4, y si gana la final ante el canadiense Dennis Shapovalov se quedará a 640 puntos. Una ventaja que deja muy abierta la batalla por acabar primero del año y que se decidirá ahora en el O2 Arena de Londres donde el ganador del título se llevaría 1.500 puntos.

Djokovic no ha dejado escapar la oportunidad de defender su suerte hasta el último momento. El aún número 1 mundial no está dispuesto a ceder fácilmente en su pulso con Nadal y este domingo disputará su sexta final en el Masters 1.000 de París y la 50 de un torneo Masters 1.000 de los 33 que ha ganado en su carrera, de ellos cuatro en París (2009 y 2013-14-15).