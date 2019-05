El Cajasur Deportivo se despide de su público ante un necesitado Huelín

Este sábado a partir de las 18:00 el Deportivo Córdoba recibe al Atlético Huelin en partido correspondiente a la penúltima jornada de Liga donde el equipo califal tratará de mantener las buenas sensaciones de las últimas semanas para enlazar un tercer triunfo consecutivo. El choque tendrá lugar en el pabellón Fuente Nueva, en Espejo, donde las califales ya jugaron el pasado mes de noviembre ante el Sporting de La Garrovilla.

El conjunto cajista llega a esta cita tras un más que meritorio triunfo en la pista de La Algaida (0-1) en un encuentro del que el técnico Salva Chía reconoce que "salimos todos muy satisfechos tanto con el resultado como con el juego que realizamos, en un partido que a priori se presentaba muy difícil, con una baja de última hora por enfermedad, y tuvimos que afrontarlo con sólo siete jugadoras, de las cuales algunas estaban tocadas; aun así, peleamos durante los cuarenta minutos, planteamos un encuentro muy serio en defensa, tratamos de aprovechar nuestras ocasiones y pudimos cumplir el guion a la perfección, marcando nuestro gol -incluso pudimos anotar más-, que fue suficiente para regresar contentos para casa".

Esta última victoria certificó matemáticamente la cuarta posición del cuadro cordobés a dos jornadas para la conclusión. Pese a ello, el entrenador estepeño asegura que "seguiremos afrontando los partidos que quedan con la intención de sumar el máximo posible de puntos, y además que esta jornada lo haremos en casa, no en Vista Alegre como suele ser habitual, sino en Espejo, pero sigue siendo nuestro público y trataremos de ofrecer la mejor imagen, la que corresponde a un club con una trayectoria y una historia de muchos años, y competiremos peleando cada balón y cada punto sin regalar nada a nadie".

Y si el Deportivo Córdoba tiene sus deberes hechos, su rival, el Atlético Huelin, se presenta a este choque con la necesidad vital de ganar para mantener vivas sus opciones de permanencia. Bajo esta circunstancia, Chía espera "un partido ante un adversario que vendrá a darlo todo, ya que se están jugando la salvación y está obligado a ganar y esperar que La Garrovilla no sume, por lo que vendrán extramotivadas, queriendo ganar cada disputa desde el primer momento y que no podamos desarrollar nuestro juego. Pero como he comentado, vamos a pelear nosotros también los tres puntos también por respeto a la competición, e intentaremos ponerle las cosas difíciles al Huelin".