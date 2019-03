'Tú me pagas y me voy', le soltó a Ramos a Florentino tras una fuerte bronca

Sergio Ramos y Florentino Pérez se enzarzaron, según publica el diario AS, en una fuerte bronca en el vestuario del Bernabéu tras la eliminación europea con el Ajax. Nada más acabar el encuentro, bajó el dirigente, como ya es habitual, para reunirse con los jugadores y Solari. Fue entonces cuando empezó a criticarlos, hablando de falta de dedicación, elevando ya el tono de voz hasta calificar, según el diario madrileño, su comportamiento de "vergonzoso".

Entonces, replicó el capitán. "Tú me pagas y yo me voy", fue la respuesta de Sergio Ramos a su presidente, acusándole, al mismo tiempo, de ser el responsable de una mala planificación deportiva, culpándole del desastre deportivo que ha vivido el Madrid. Se ha quedado sin nada. Sin Copa, lo eliminó el Barça, sin Liga, caía derrotado ante el Barça, de nuevo, quedándose a 12 puntos, y sin Champions, tras ser aplastado por el Ajax.

"Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti", aseguró Sergio Ramos, según el diario AS, quien recuerda que toda la plantilla fue testigo privilegiada de la bronca.