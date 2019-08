El PSG admite que negocia la salida de Neymar

Era un secreto a voces, pero desde este sábado ya es oficial: el PSG está trabajando la salida de Neymar y las negociaciones están cada vez más avanzadas. Así lo ha reconocido Leonardo, director deportivo del club parisino, y ha quedado confirmado con la ausencia del delantero brasileño en la convocatoria para el estreno liguero contra el Nimes de este domingo por una supuesta lesión. El abecé del mercado futbolístico.

"Las conversaciones están más avanzadas, pero no hay ningún acuerdo, el PSG aún no está listo para cerrarlo. Ya veremos qué pasa. Todos necesitamos que el futuro se defina, es importante tomar una decisión rápidamente", dijo Leonardo en un encuentro informal con periodistas en el que no habló de clubs ni dio pistas concretas sobre la negociación. Por supuesto, el Real Madrid parece el mejor posicionado por la vía del PSG, mientras que la preferencia del jugador está claro que es el Barça, pero Leonardo no citó ni a uno ni a otro club.

El director deportivo ya avanzó que Neymar no jugaría este domingo, y el técnico del club parisino, Thomas Tuchel, lo confirmó poco después, pero desligándolo de su situación contractual. "Está en una fase de entrenamiento individual, saliendo y entrando al equipo, Ha vuelto de una lesión en el tobillo, el jueves sufrió un golpe, hoy otro. No ha completado un entrenamiento con el equipo esta semana, por eso no está listo para jugar con nosotros el domingo", argumentó el técnico alemán, que esquivó cualquier otra pregunta referida a la estrella brasileña: "Eso es todo lo que voy a decir sobre él".