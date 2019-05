Messi: "Fue lamentable el partido que hicimos en Anfield"

"Tengo que pedir perdón. Es imperdonable la imagen que dimos. No competimos, dejamos que nos pasaran por arriba". Leo Messi ha pedido disculpas a la afición azulgrana por la caída en Anfield. "Fue un golpe muy duro el que recibimos, tanto yo como todo el vestuario. Fue un golpe durísimo, la verdad", ha dicho la estrella azulgrana, quien considera a "los jugadores como los únicos culpables" de esa eliminación europea. "Somos los únicos culpables. Fue lamentable el partido que hicimos. No podemos cometer en la final de Copa el mismo error que en Liverpool".

Hacia cuatro años que no hablaba en la sala de prensa. Reapareció con un mensaje lleno de autocrítica y frustración por lo de Anfield



Hacia cuatro años que Leo no hablaba en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. Fue justo coincidiendo con la semifinal europea del 2015 contra el Bayern de Guardiola. Desde entonces, ni una sola aparición más. Solo en esta temporada, donde ha estrenado su condición de primer capitán, ha hablado justo después de los partidos. Cuatro años de espera y un mensaje potente. Lleno de autocrítica ("no competimos en Anfield"), fustigándose sin parar poque en Liverpool dejaron escapar la posibilidad de lograr otro triplete.

Messi no tiene dudas sobre Valverde. "¿Críticas al entrenador? Si te soy sincero, no vi mucho. Me dijeron algo, pero sinceramente el míster ha hecho un trabajo impresionante. No tuvo la culpa de la eliminación con el Liverpool. Somos los únicos culpables", ha reiterado el delantero argentino. "¿Si me gustaría que siguiera Valverde? Sí, claro que me gustaría que siguiera", ha sentenciado el delantero del Barcelona.

Entonces, estuvo aún más concreto el astro argentino. "Todo este tiempo que lleva, le puede gustar o no como jugamos este año podemos hacer otro doblete pero esta mancha es muy grande", ha reconocido Messi. "En estos dos años se perdieron dos partidos. Es cierto que nos marcaron mucho pero más allá de eso, el resto fue bueno", ha querido precisar la gran estrella del Barça.

"Los que más culpa tenemos de Anfield somos nosotros, no el míster. Es imperdonable que nos pase dos años seguidos. Te puede pasar un año, pero dos no", ha contado Messi, admitiendo que "esta mancha es mucho más grande que la de la pasada temporada". Liverpool es peor, según el 10, mucho peor que Roma. "Hicimos un gran año, sacando el partido ese en el que lamentablemente estropeó el gran año que habíamos hecho".

Pero ni así duda Messi. "Nunca dudé de no seguir aquí. Más allá de la decepción del año pasado y de este. Tuve muchas decepciones con Argentina y lo sigo intentando. Quedar fuera de la Champions no me hace pensar en dejar el Barça", ha recordado el delantero argentino.

Luego, se ha mostrado contundente cuando se le ha preguntado la opinión sobre el posible fichaje de Griezmann. "No opino", se ha limitado a decir el delantero del Barça, a diferencia de hace un año donde sí se mostró mucho más explícito ante la posibilidad de que llegara el delantero del Atlético de Madrid. "No debo opinar sobre si hay que hacer cambios o no. Todos estamos decepcionado y mucho. Pero no me toca a mí opinar o no", ha recalcado el jugador argentino.

"No ganar esta final sería mucho peor de lo que estamos ahora. Hay que terminar bien y pensar solo en eso", ha subrayado Messi, quien no se arrepiente de su discurso en el trofeo Joan Gamper el pasado mes de agosto instando a reconquistar la Liga de Campeones. "Para nada. No prometí. Prometí que haríamos todo lo posible. Decepcionamos y no cumplimos. Hay que pedir perdón. No por perder, sino por no competir".