Las imágenes del partido más frío de la historia de Estados Unidos

El 3-3 entre Colorado Rapids y Portland Timbers que repartió un punto para cada equipo en la liga MLS, el torneo estadounidense, quedó en segundo plano luego de las impactantes imágenes de un partido casi sobre hielo. Es que estos dos conjuntos de la Liga estadounidense de fútbol protagonizaron el partido más frío en la historia de la MLS. Jugaron bajo una tormenta de nieve y tuvieron que imponerse al frío helado. La temperatura bajó hasta los 8 grados bajo cero

✅ First game in @MLS

✅ First goal



Now let's help @AShinyashiki9 win his first Goal of the Week.



🗳 https://t.co/PZU8WFmp6e#Rapids96 | #SnowClasico3 pic.twitter.com/rgyM4x71B2