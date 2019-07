Investidura de Pedro Sánchez | Últimas noticias en directo

El pleno del debate de investidura se retoma este martes a las 09.00 horas. La primera votación será uno de los momentos clave tras la jornada del lunes, marcada por la tensión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con el pacto de gobierno aún encallado. El PSOE ha ofrecido a Podemos los ministerios de Juventud y Vivienda y una presidencia simbólica, una propuesta que los morados ven irrespetuosa.

Te contamos en directo las últimas noticias sobre el debate en el Congreso y las negociaciones PSOE-Podemos:

09:37

Vuelve al conflicto catalán: "¿Cren que encarcelar a Junqueras durante 15 años va a solucionar algo, que va eliminar las aspiraciones de miles de personas?". Y pide una mesa que aglutine "todas las sensibilidades políticas de Catalunya". "Me encantaría ver a Arrimadas y Álvarez de Toledo sentadas a la mesa negociando y no insultando". "Mesas de diálogo que reconozcan un mutuo reconocimiento nacional, y que nadie le pida al otro que deje de ser quien es".

09:36

"A mí no me roba España. A mí me roba Rato, Bárcenas, Millet o Pujol. Y esos da igual de dónde sean", afirma Rufián antes de presentar las propuestas de ERC, que espera, dice, "contrapropuestas, no amenazas".

09:34

Podemos se debate entre el 'no' y la abstención a Sánchez

Podemos ha señalado este martes que no votará a favor en la primera votación a la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y se encuentra debatiendo entre votar 'no' y abstenerse. Según ha explicado el dirigente 'morado', Pablo Echenique, en Podemos esperan la llamada del PSOE para seguir negociando un gobierno de coalición en "términos normales", sin más vetos a dirigentes de Podemos como Irene Montero. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, no ha desvelado cuál será el signo del voto a Sánchez este martes, aunque ha dicho que "evidentemente Podemos no va a votar a favor de la investidura".

09:33

"Formamos parte de la generación llamada, obligada a solucionar este conflicto político y a dignificar los derechos sociales dilapidados por la derecha en estos últimos años", afirma Rufián recordando que Sánchez, Iglesias, Montero y él mismo forman parte, por edad, de la misma generación.

09:29

"Si Montse Bassa --hermana de Dolors Bassa-- está aquí sentada, haciendo política, tendiendo su mano, hagan el favor de sentarse a la mesa y hacer lo mismo", afirma Rufián apelando al diálogo sobre Catalunya. "Si nosotros somos capaces, ustedes también deberían".

09:25

"Solo pedimos diálogo, solo pedimos hablar".

09:24

"¿Será el Sánchez del 'no es no' o el del 'no' a Podemos? ¿Será el Sánchez de la plurinacionalidad en campaña o el que calla frente a los insultos de Borrell o García Page? ¿Será el Sánchez del "error de judicializar un conflicto político que se soluciona votando" o el de "la independencia es una amenaza para la convivencia"? ¿Será el PSOE que recibió al 'Aquarius' en Valencia o el que secuestra al 'Open Arms' en Barcelona?". Y pide: "Sean conscientes del enorme esfuerzo de generosidad y responsabilidad está haciendo el grupo republicano". Y avisa: "El estómago nos pide otra cosa". Y recuerda que "les votamos gratis" en la moción de censura contra Rajoy.

09:21

"Señor Sánchez, le respeto. Porque ganó contra Prisa, es un mérito. Por su valiente 'no es no' a Rajoy". Rufián recuerda tmbién el enfrentamiento de Sánchez con la dirección del PSOE que le llevó a renunciar al escaño y volver a presentarse a las primarias socialistas y ganarlas. Y afirma que la izquierda está "llamada, condenada a entendernos". "Estamos condenados a entendernos. Entendámonos", afirma. Insta a Sánchez a aclarar si también respeta a ERC y quiere hacer política".

09:18

"Este pato lo vamos a pagar todos", afirma Rufián ante las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos que amenazan la investidura de Sánchez. "No merecemos que los hijos de Aznar nos pasen por encima", añade. "De ustedes, PSOE y Unidas Podemos, depende".

09:15

Rufián afea a Sánchez la diferencia entre palabras y gestos a la hora de negociar y buscar apoyos. "Decían una cosa y luego hacían otra. Sus palabras decían diálogo, gobierno de izquierdas, pero sus gestos decían vetos, ministerios, vicepresidencia, nombres, titulares, amenazas y ultimátums". "La sensación es que alguien mentía". "Están jugando al póquer con las ilusiones de miles de personas que el 28-A salieron a la calle para frenar al fascismo y hacer de esta legislatura la de la resolución del conflicto político que vive Cataluña".

09:11

Podemos votará 'no' a Sánchez

La coportavoz de Podemos, Iones Belarra, ha asegurado que votarán 'no' en la investidura de Pedro Sánchez. En declaraciones a laSexta ha señalado que en el escenario actual su voto no podrá ser favorable al presidente del gobierno en funciones. Minutos antes, en TVE, explicaba que "no suena muy coherente" el discurso de Pedro Sánchez buscando la abstención de PP y Cs mientras ofrece un Gobierno de coalición a los morados. Además, explicó que seguirán trabajando por la alianza "hasta la última de las fuerzas" y con el objetivo de no quedarse con "un papel meramente decorativo" que "vapulee" a sus electores.

09:10

A Sánchez: "No tiene mayoría absoluta aunque actúe como si la tuviera. No ganó el 28-A". "¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha? ¿Qué hace ignorándonos a nosotros, ignorando a Catalunya durante dos horas?", le pregunta al líder del PSOE en alusión al discurso de ayer.

09:09

Rufián hace autocrítica. "He hecho cosas bastante mal. Dar demasiadas excusas a demasiados para que se hable más de mis formas que del fondo". Y avisa: "Hoy eso no pasará. En este discurso no encontrarán excusas".

09:08

Rufián empieza recordando al "mejor líder, mejor político, mejor compañero y mejor amigo": Joan Tardà. Y denunciando la "terrible anomalía democrática que supone que hoy no esté aquí nuestro líder y candidato que ganó las generales en Catalunya, Oriol Junqueras". "No soy yo el que debería estar hoy aquí, sino Junqueras".

08:58

Gabriel Rufián, el primero en intervenir

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, será el primero en subir al estrado en breves minutos. Ayer, tras escuchar el discurso de Sánchez, los republicanos afearon al presidente la falta de referencias a Catalunya e instaron a PSOE y Podemos a ponerse de acuerdo para formar un Gobierno estable.

08:49

García Egea vaticina un pacto PSOE-Podemos

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que en la sesión del lunes se vio un "matrimonio de conveniencia" entre PSOE y Podemos, que interesa a ambas formaciones, por lo que cree que llegarán a un acuerdo antes del jueves. "Para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el coste del no acuerdo es altísimo", ha asegurado García Egea en una entrevista en EsRadio en la que ha descartado el escenario de repetición electoral. "No creo que vaya a haber nuevas elecciones, hay una gran distancia entre las posiciones de PSOE y Podemos, pero tanto a Sánchez como a Iglesias les interesa y se pondrán de acuerdo", ha vaticinado.



08:47

'Un poco de política sería suficiente'

"A veces hay que saber parar y bajarse del tacticismo sin fin, aceptar las cosas como son y ponerlas a funcionar". 'Un poco de política sería suficiente': la opinión de Antón Losada tras la primera sesión del debate de investidura.

08:35

El pacto PSOE-Podemos, encallado

Tras la jornada del lunes, las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos siguen encalladas. Los socialistas han ofrecido a los de Pablo Iglesias los ministerios de Juventud, Vivienda y una vicepresidencia simbólica, una oferta que los morados ven irrespetuosa. Iglesias sopesa votar 'no' a la investidura y se niega a que Podemos tenga un papel "decorativo" en el Gobierno. De todos modos, desde ambas formaciones no dan nada por cerrado y se han dado de tiempo hasta el mismo jueves, día de la segunda votación.

08:28

La primera votación

Tras los debates de los portavoces con Sánchez, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto, lo que lleva su tiempo. En esta primera votación, Sánchez necesita mayoría absoluta (176 diputados) para superar la investidura, algo altamente improbable. Dado que esa primera votación no tiene visos de producirse antes de las 16.00 horas, todo apunta a que la segunda votación, que se celebrará el jueves, tendrá lugar a partir de primera hora de la tarde. Todo dependerá, no obstante, del tiempo que dedique Sánchez a debatir con los portavoces que intervendrán este martes.

08:25

ERC y PNV abren la sesión

El debate de investidura de Pedro Sánchez continua este martes con las intervenciones de los portavoces de ERC, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto, entre ellos JxCat, y el de la representante del PSOE. Una vez finalicen sus 'duelos' con Sánchez, tendrá lugar la primera votación. Así, a las 09.00 horas subirá a la tribuna el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y, tras él será el turno de Aitor Esteban (PNV). A continuación intervendrán los miembros del Grupo Mixto, de mayor a menor: Laura Borràs (JxCat), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Ana Oramas (Coalición Canaria), Sergio Sayas (Unión del Pueblo Navarro), Joan Baldoví (Compromís) y José María Mazón (Partido Regionalista de Cantabria). La última intervención la protagonizará la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.

