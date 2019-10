La Guardia Civil impide una concentración franquista en el Valle de los Caídos

Cerca de 40 personas se han concentrado a las 10 de la mañana de este sábado en la puerta del complejo monumental del Valle de los Caidos, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con la intención de subir a la basílica y asistir a la misa diaria que ofician los frailes de la comunidad benedictina y aplaudir al prior, el fraile Santiago Cantera, según fuentes de los convocantes, de la agrupación franquista Movimiento por España y del partido de extrema derecha Alternativa Española.A la puerta se ha formado una cola de coches que invadía la carretera de El Escorial.

La Guardia Civil que custodia el valle les ha dicho que el monumento está cerrado y no se permite el acceso de vehículos, con lo que los manifestantes han querido entrar para subir a pie los cinco kilómetros que distan de la puerta a la basílica.En el camino de acceso, los guardias les han repetido que el valle está cerrado y que no se pueden celebrar manifestaciones en su interior.Como quiera que el grupo ha intentado continuar a pie pese a las indicaciones de los agentes, han sido llamados refuerzos y han cerrado la gran cancela de hierro del complejo.Un fraile de la comunidad que bajaba a saludar a los manifestantes no ha podido juntarse con el grupo, por el pequeño tumulto que se ha formado en la cancela, en el que los franquistas han proferido gritos contra los guardias mientras empujaban la barrera.A las 13 horas se ha dirigido el grupo a la casa cuartel de la vecina localidad de Guadarrama, a interponer una denuncia colectiva contra los guardias, pero hoy es el día del Pilar, patrona del instituto armado, y se han encontrado el servicio en el cuartel en sus mínimos