Bellido: "Estamos tocando con la yema de los dedos la remontada"

El candidato del PP a la Alcaldía de Córdoba, José María Bellido, ha afirmado hoy, en el cierre de campaña de las elecciones municipales, que "estamos tocando con la yema de los dedos la remontada, estamos en condiciones de ganar las elecciones, de derrotar al PSOE en las urnas".

Rodeado por sus compañeros de lista y apoyado por el portavoz popular en el Parlamento de Andalucía y exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto; el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, el cabeza de cartel ha anunciado que "las elecciones las gana el PP o el PSOE, no hay más alternativas con opciones reales".

De este modo, ha hecho un llamamiento a los 105.000 cordobeses que, según sus estimaciones, apoyaron a otras fuerzas que no fueron PSOE ni IU en las últimas elecciones generales, e incluso a aquellos que ahora están descontentos con los socialistas, para señalar que "si esos 105.000 cordobeses concentran su voto en el PP, habrá cambio en Córdoba", mientras que "si no votan, si dividen el voto en otras opciones como Cs o Vox, no habrá cambio".

Bellido ha recordado que en la última convocatoria electoral, los comicios legislativos, "la teoría del 1+1+1 solo ha llevado a cuatro años más de Pedro Sánchez en la Moncloa", y ha insistido en que "votar por el cambio es votar por el PP".

Además, ha explicado que "no podemos dar por hecho que otros partidos van a apoyar la candidatura del PP como alternativa al PSOE, porque ni ellos mismos lo confirman", por lo que se ha preguntado: "¿Está primando gobernar con quien sea con tal de gobernar?".

"A los cordobeses que quieren cambio, que concentren su voto en el PP cualquier otra opción puede acabar sumándole cuatro años más de gobierno a Isabel Ambrosio y a Pedro García", ha destacado.

En cuanto a su objetivo para el 27 de mayo, el día posterior a los comicios locales, ha apuntado que "quiero que este equipo se ponga a trabajar para que este proyecto de empleo, de cambio, de vivienda, inclusivo, social se ponga en marcha. Y no me vale para eso cualquiera, el PP no va a pactar con fuerzas que no tienen eso en común".

Los populares han celebrado este mitin junto al Pasaje de la Luna, un lugar especial para su cabeza de lista porque, según ha detallado, "aquí nací y viví treinta años". En alusión a la campaña, Bellido ha comentado que "ha sido un camino lleno de ilusión", en el que el equipo del PP ha logrado transmitir sus propuestas a los cordobeses.

En este sentido, ha subrayado a sus compañeros que ya hoy "hemos ganado en recuperar la ilusión para muchos miles de cordobeses" que, gracias al trabajo de los últimos días, saben que con su proyecto persiguen generar empleo, desarrollo económico, una ciudad mucho más inclusiva, construir viviendas, realizar una mejor gestión, bajar impuestos y realizar inversiones.