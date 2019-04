Cs se compromete a impulsar la investigación, la innovación tecnológica y la formación

El candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, Marcial Gómez ha visitado esta mañana las instalaciones de Ifapa en Cabra donde se ha anunciado que “Cs apuesta por impulsar la investigación, la innovación tecnológica y la formación” y ha recalcado que “en Andalucía es muy importante apostar por la transferencia tecnológica que ofrecen centros como este”, en referencia a Ifapa.

En relación al trabajo que realizan en Ifapa ha destacado que “ellos tienen los medios y el capital humano necesario del que carecen nuestras empresas, ya que la mayoría de ellas en la provincia de Córdoba pequeñas y medianas empresas que no pueden dedicar recursos a investigación” y ha resaltado que “la transferencia tecnológica permite que los avances y los descubrimientos lleguen a los procesos productivos de nuestras pymes”.

Para conseguir que las empresas cordobesas puedan acceder a la innovación y la tecnología, Gómez Balsera ha afirmado que “Ciudadanos incrementará el presupuesto I+D+i hasta llegar al 2% PIB, priorizando a las comunidades autónomas que parten de un nivel más bajo, como es el caso de Andalucía” y ha insistido en que “hay que acabar con la España de dos velocidades”.

Otra de las medidas naranjas para el sector tecnológico es “reducir la burocracia en la gestión de proyectos” según ha manifestado el candidato de Cs al Congreso, quien ha asegurado que “nuestros investigadores no pueden sufrir la incertidumbre de ver retrasada la concesión de sus proyectos, ni perder su valioso tiempo en papeleos”.

“Las administraciones tienen que darles facilidades, no ponerles palos en las ruedas. Cs siempre va a estar al lado de los ciudadanos, investigadores y los empresarios y no enfrente” ha concluido Gómez Balsera.