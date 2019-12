El Niño de Elche anima en la Fundación Gala a «no tener miedo de lo desconocido»

«No tener miedo a lo desconocido» es una de las recomendaciones que Francisco Contreras, El Niño de Elche, dio ayer a los jóvenes residentes de la Fundación Antonio Gala, durante el coloquio que mantuvo en la sede de la institución con el joven poeta, y también residente, Juan Domingo Aguilar. El flamenco, los procesos creativos y la obra literaria de este artista multidisciplinar fueron los temas que centraron el debate, en el que también salió a la palestra el talento de Contreras al mezclar tantas disciplinas y estilos. «Entender que a uno le falta siempre conocimiento en cualquier práctica artística, y mucho más en las que se salen de tu ámbito, hace que te entremezcles con otros creadores con el fin de aprender, además de desplazarte a otros territorios», señaló El Niño de Elche.

El músico también aludió a «superar miedos y prejuicios» y llegar «al conocimiento de uno mismo y de su contexto social y político», lo que hace que los trabajos entren en un «territorio híbrido», siempre partiendo de un concepto de querer decir algo en concreto y, a partir de ahí, ir creciendo. «Creo que estamos en el momento más híbrido, no solo en el sentido artístico, sino también ideológico, de género, territorial…», prosiguió El Niño de Elche, que ante los jóvenes residentes defendió «que hay muchas cosas que aprender y no hay que tener miedo a eso». Este cantaor ha sabido aunar desde sus practicas artísticas géneros tan diferentes como el flamenco, la poesía, el minimalismo, el rock, la electrónica o la música contemporánea, consiguiendo difuminar los límites entre ellos. «La cultura no es algo concreto ni limitado», destacó el artista, cuyo último disco, Colombiana, del que también se habló en el debate, «está funcionando muy bien» asegurando que en su proceso de grabación siempre «hay un imaginario popular, referencias anteriores que sirven como anclaje al concepto del que quiero hablar», como en el caso de los cantes de ida y vuelta de Colombiana, con los que se adentra en temas como la esclavitud, de los flujos migratorios, de las fronteras o las drogas.