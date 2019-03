Muere el cantante y compositor Scott Walker a los 76 años

El cantante y compositor Scott Walker ha fallecido a la edad de 76 años, según informa el sello británico 4AD "Con gran tristeza anunciamos la muerte de Scott Walker. Tenía 76 años y deja una hija, Lee, su nieta, Emmi-Lee, y su pareja Beverly". El emotivo comunicado de la discográfica con la que el artista había trabajado 15 años no ha especificado las causas del deceso.

Exvocalista del grupo The Walker Brothers, el artista nacido en Hamilton (Ohio, EEUU) alcanzó la fama en el Reino Unido en la década de los 60, donde consiguió colocar en el top ten sus primeros cuatro álbumes de pop vanguardista (Scott I, Scott II, Scott III y Scott IV).

"Scott Walker ha sido un titán único y desafiante en la vanguardia de la música británica: audaz y cuestionador, ha producido obras que se atreven a explorar la vulnerabilidad humana y la oscuridad impía que la rodea", ensalza el comunicado, que recuerda sus inicios en la música.

RIVALIZANDO CON THE BEATLES

"Comenzó su carrera como bajista de sesión, cambiando su nombre cuando se unió a The Walker Brothers. El trío de la década de 1960 experimentó un ascenso meteórico, especialmente en Gran Bretaña, donde éxitos como The Sun Ain't Gonna Shine Shine Anymore atrajeron más seguidores para rivalizar con los de The Beatles.

Pero el estilo de vida y la fama de la superestrella no era para Scott (...) Se retiró del centro de atención, regresando como solista para lanzar una serie de álbumes aclamados por la crítica, Scott I, Scott II , Scott III y Scott IV . Desapareció hasta finales de la década de 1970, cuando The Walker Brothers volvieron a unirse para su último álbum juntos y luego un álbum en solitario en los 80's".

Más tarde reapareció en los años 90 "con obras líricas que deconstruyeron la música en paisajes sonoros elementales". "A veces gótico y misterioso, a menudo dramáticamente cinematográfico, siempre sorprendentemente visual, sus obras alcanzaron lo inexpresable, emergiendo del espacio como anhelos de textura y disonancia", recuerda en su nota 4AD.

En los últimos tiempos era reconocido como un referente en la música contemporánea de vanguardia, gracias a los trabajos experimentales publicados a partir de 1995, con el álbum Tilt hasta su más reciente producción Soused en colaboración con la banda Sunn O))).

A continuación, el vídeo de The Darkest Forest, del álbum Pola X (1999):