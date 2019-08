Malevaje actuará en el Ambigú de Córdoba el 2 de noviembre con la gira 'Vino amargo'

Malevaje ha vuelto este año a la carretera después de la gira 30 aniversario, que duró más de tres años y alrededor de 250 conciertos, con su nuevo trabajo Vino amargo, que lo traerá hasta Córdoba el próximo 2 de noviembre, cuando la sala Ambigú de la Axerquía de Córdoba tiene programado un concierto, según ha hecho público en redes sociales. En esta nueva entrega, en la que rinde homenaje a la música y los estilos que han marcado la vida de varias generaciones, Malevaje recopila canciones que van del pop al rock, el flamenco y rancheras, pero todas ellas llevadas a su particular estilo Malevaje, ligado al tango castizo. Como es habitual, al bandoneón y la guitarra estará Fernando Giardini, Fernando Gilabert en el contrabajo y Antonio Batrina llevará la voz cantante. Entre los temas que rescata, figuran algunas legendarias como Vino amargo o La vie en rose.

Antes de eso, el 3 de octubre, Ambigú recibirá a Los Ganglios, que se autodefinen por su sonido porc en el que se mezcla el bakalao, las cumbias, el hardcore punk, las baladas y el tecnopop. De momento, llevan publicados cuatro discos: Cataclismo electoral (2011), La guapa y los ninjas (2012), Lubricante (2014), Segunda Escucha (2016) y entre sus hits se encuentra el tema LOL.

Mientras tanto, la sala mantiene el ambiente de este Largo y Cálido Verano durante el mes de agosto. Este sábado, para la sesión dj de rap y reggae (entrada libre), estarán en el escenario Potorro Sound y Bucaneroestilo & Bassclap y el viernes que viene, la Summertime Party volumen 7 recibirá a Ripper Beats rap y Blood & Fyah con Iriene Poulain. Los jueves, cine clásico para que la cosa no decaiga. Ayer se proyectó Al final de la escalera y el próximo jueves se podrá ver Flash Gordon. El próximo concierto como tal será el viernes 23, con Niño Bravo, un grupo de indie-rock formado por Miguel Santacruz en 2016 en Córdoba. El 23 de agosto tocarán en la terraza del Amibigú-Axerquia para concluir la etapa de presentación de su primer EP y centrarse en su próximo lanzamiento. Junto a ellos y para amenizar la noche, pincharán los jóvenes Dj’s In The Garaje Dj’s con su mejor selección de temas garajeros del panaroma internacional y nacional. La cosa está que arde.