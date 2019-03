La escritora Elvira Sastre presenta su obra Días sin ti en Córdoba

La escritora Elvira Sastre presenta hoy en Córdoba su primera novela, Días sin ti, en la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Deporte, a las 19.30 horas. Su reciente publicación ha sido galardonada con el premio Biblioteca Breve 2019 y la obra narra una historia de complicidad a través del tiempo, la de una abuela y su nieto, recreando vínculos y pasiones, arte y vocación, el peso del pasado y la importancia de la memoria, con una prosa envolvente e inspiradora, a pesar de ser la crónica de una fractura. «En el libro quedan reflejados valores que yo tengo en cuanto al respeto a la gente mayor, a lo importante que es escucharlos y aprender de lo que nos tienen que decir. Intento poner en valor todo el tema de la memoria, tanto la sentimental como la histórica», comenta la autora.

Así, Elvira Sastre se inicia en el mundo de la narrativa con su primera novela tras cosechar un gran éxito con su obra poética, publicando seis obras con tan solo 27 años. «Me apetecía cambiar el registro para probarme a mí misma. En la poesía me siento segura, ya que he encontrado mi voz, y la narrativa era un terreno a explorar. Se trataba de un desafío que me apetecía demostrar que podía conseguir». Su segundo poemario, Baluarte (2014), es uno de los libros de poesía más leídos en España, y en el 2016, con la publicación de La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida, Sastre se consolidó como una de las poetas jóvenes más relevantes del panorama literario nacional.

A lo largo de los años, ha conseguido una multitud de seguidores en las redes sociales, convirtiéndola en un referente para los más jóvenes que comienzan a aficionarse a la poesía, pero afirma que «he tenido suerte porque mi poesía ha coincidido en un momento en el que a la gente le ha llegado la poesía, y le ha llegado la mía como podría haberle llegado otra. Lo que sí me da responsabilidad es compartir con la gente otras lecturas. Siempre animo a la gente joven que me lee a que no se quede solamente en mi y lea también a la gente que yo leo». Con respecto al tema del auge del papel de la mujer en la literatura y la sociedad actual que viven las mujeres, la escritora ha zanjado que «en la sociedad estamos despertando todos y se nos está volviendo a dar el valor y la posición que tenemos, pero todavía estamos muy alejados de conseguir una igualdad real. Tenemos que seguir con la lucha hasta el final y continuar con lo que ha despertado».