Bruce Springsteen publica un álbum en solitario el 14 de junio

El cantante norteamericano Bruce Springsteen ha anunciado su nuevo trabajo 'Western Stars' para el 14 de junio. "Este disco es un regreso a mis grabaciones en solitario con canciones guiadas por personajes y arreglos de orquestas cinemáticas. Es un joyero de disco", ha escrito el artista en Twitter. Se trata de su primer álbum en cinco años.

New album #WesternStars coming June 14. “This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements. It's a jewel box of a record." - Bruce pic.twitter.com/X00HQRWJoL