Vuelco de última hora: IU rompe con UDIM y dice que no apoyará la investidura en Montoro

Izquierda Unida ha dado por roto esta misma noche el acuerdo con UDIM, tan solo dos días después de que el pacto que iba a acabar con 40 años de PSOE en Montoro se diera por cerrado. Así lo ha dado a conocer esta noche la coalición de izquierdas en un comunicado en el que explican que han tomado esta decisión, después de que los independientes "incumplieran el acuerdo pactando con el PP". IU señala que el pacto de gobierno era "exclusivamente con UDIM y que la entrada del PP se sitúa al margen de lo acordado y votado por la asamblea local de IU Montoro".

Cabe recordar que el grupo independiente UDIM (Unión Democrática Independiente Montoreña), que preside el exsocialista José Romero Pérez, que consiguió 5 ediles el 26-M, anunció el domingo en redes sociales el acuerdo de gobierno con las otras dos fuerzas minoritarias de Montoro, PP (1) e IU (1). Dicho pacto dejaba sin posibilidades al PSOE en Montoro, pese a haber conseguido 6 ediles y ser la formación más votada en los comicios

Según el comunicado, el pasado fin de semana, la asamblea local de IU Montoro llegó a un pacto con UDIM para la conformación de un gobierno en la localidad cordobesa basado en "un acuerdo programático con políticas transformadoras y de izquierdas que mejoran la vida de los montoreños", que los militantes apoyaron tras votar en referéndum. "Este acuerdo de gobierno era exclusivamente entre UDIM e IU; por tanto, el PP no formaba parte de dicho acuerdo de gobierno", reitera el comunicado.



IU considera que el lunes el PP impuso a UDIM "condiciones" a su apoyo de investidura, así como pactar medidas que debían ser ejecutadas por el gobierno, "un hecho que IU desconocía ya que en un principio se trasladó que su intención era solo un apoyo a esta investidura para facilitar un cambio en el municipio, sin anunciar más condiciones". Además, este acuerdo entre UDIM y PP era conocido desde la dirección provincial de los populares, sostiene el comunicado.



En este sentido, IU se reivindica como una organización "seria, coherente y honesta, que en ningún caso va a permitir formar parte de un acuerdo de gobierno con el PP, que es antagónico a un programa de izquierdas y políticas transformadoras para los montoreños". Asimismo, consideran que un pacto con los populares "imposibilitaría ejecutar las políticas de izquierdas" del acuerdo alcanzado, como son la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Además, consideran que el acuerdo entre UDIM y el PP se sitúa al margen de lo acordado por IU junto a UDIM, por lo que consideran que desde la organización de independientes han incumplido lo que habían acordado con ellos.



Tras esta situación, IU manifesta que "da por roto el acuerdo con UDIM" e informa de que no lo apoyará en el pleno de investidura de este próximo sábado y que la opción escogida será no apoyar a ninguna fuerza política y cerrar todas las negociaciones.