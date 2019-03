La independiente Rosario Rossi se perfila como candidata del PSOE

Estos días se suceden los movimientos en Pozoblanco en busca de candidatos que lideren las distintas listas en las próximas elecciones municipales. Ya se conoce que Santiago Cabello liderará la del PP; el pasado viernes CDeI decidió que su fundador, Benito García, sea su número uno; IU aún no tiene nombre decidido; por Ciudadanos parece que irá Pedro García, de Pozoblanco en Positivo (agrupación de electores que se va a disolver), y Vox está buscando integrantes para formar lista. En este contexto, ayer saltó la sorpresa. Según adelantó el diario digital Hoyaldía y confirmaron los protagonistas a este periódico, Rosario Rossi, actual concejala de Cultura y Biblioteca, de la agrupación de electores Pozoblanco +, se perfila como cabeza de lista por el PSOE, tras haber manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de dejar la política. El PSOE no ha sido el único partido que la ha tentado, también lo ha hecho IU, pero parece que finalmente han sido los socialistas quienes la han convencido, después que su cabeza de lista en las pasadas municipales, portavoz del grupo municipal y diputada de Medio Ambiente, Auxiliadora Pozuelo, haya decidido abandonar la política por motivos personales. La candidatura no será oficial hasta que no se pronuncie el partido a nivel interno, en próximos días.