El Consistorio dice que no es responsable de dos eventos aplazados

Los concejales de Consumo de Puente Genil, Francisco Guerrero, y de Festejos y Participación Ciudadana, Jesús López, han salido al paso de la polémica suscitada respecto al aplazamiento y posterior suspensión de los eventos que estaban previstos celebrarse durante los días 30 de agosto y 31 de agosto en la caseta municipal, Reunión-Tributo a Queen y Holi Fest.

López explicó que el Ayuntamiento no era organizador ni colaborador directo en ambos eventos, limitándose a la cesión de espacios, y que es la empresa organizadora la que tiene que proceder a la devolución del importe de las entradas, poniendo para ello a disposición de las personas interesadas la Oficina Municipal del Consumidor. Añadió que la organización, de la que no reveló su identidad, pidió al Consistorio un aplazamiento de los eventos. Una vez que consultaron el calendario, ofertaron los días 11 y 12 de octubre, en los que el espacio está libre. No obstante, «viendo la polémica suscitada, hemos hablado con la organización y le hemos pedido la suspensión de los eventos y la devolución de la entrada».