El PSOE denuncia "un retroceso importante" de la participación con PP y Cs

El PSOE ha denunciado hoy "un retroceso importante" de la participación ciudadana en Córdoba y la parálisis de los cauces de participación, regulados a partir de un reglamento municipal desde el año 83 y actualizado con posterioridad en el año 1991 y 2007. El concejal socialista Pepe Rojas ha denunciado esta mañana este retroceso participativo y ha enumerado varios puntos en los que, según el grupo municipal socialista, se vería ejemplificada dicha denuncia.

En primer lugar, Rojas ha recordado la decisión del gobierno local de dejar a los representantes vecinales con voz pero sin voto en los consejos de administración de las empresas municipales; en segundo lugar, ha lamentado que las juntas municipales de distrito aún no se hayan constituido, y que no se hayan convocado los consejos sectoriales como el de venta ambulante. Asimismo, ha criticado que no se haya convocado la comisión de periferia, ni la de barreras arquitectónicas o que se haya zanjado el debate sobre el servicio de ayuda a domicilio iniciado en el mandato anterior sin resolución.

Por otro lado, el concejal del PSOE ha lamentado que se hayan duplicado mesas que ya estaban creadas en el mandato anterior como la del casco histórico, y ha pedido la creación de dos nuevas comisiones: una sobre materia LGTBI, que exige una ley andaluza, y otra para las salas de juego, cuya constitución se aprobó en el pasado pleno. En última instancia, los socialistas han exigido la puesta en marcha de tres planes: el plan integral del barrio de las Palmeras; el plan integral del barrio de las Moreras, y el plan integral del distrito sur, con San Martín de Porres y barrio del Guadalquivir.