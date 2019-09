Pedro García pide a Bellido y Fuentes que pidan disculpas por mentir con las licencias de Urbanismo

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro García, ha exigido al alcalde, José María Bellido, y al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, que pidan disculpas por mentir sobre el número de licencias que hay pendientes en Córdoba. El exresponsable de Urbanismo ha dicho que no va a pedir dimisiones, porque no se van a producir, pero ha calificado de hecho "bastante grave que un alcalde y el presidente de la GMU mientan a la ciudadanía cordobesa deliberadamente y lo hagan sin rubor. Eso me parece un hecho gravísimo", ha dicho hoy Pedro García.

El portavoz municipal ha lamentado que a pesar de que ayer Salvador Fuentes constató que hay 997 licencias pendientes en Urbanismo, el PP haya elevado esa cifra hasta las 3.000, al incluir expedientes que precisan cualquier tipo de gestión y no sólo licencias. "Expediente hay miles, podía haber mtenido también en esa cifra expedientes sancionadores o de planteamiento, pero los que requieren licencia urbanística son 997". Por eso, García ha dicho que se sintió "sorprendido" y "disgustado" ayer en el primer consejo rector celebrado en la Gerencia, donde se constató que las licencias suponen el 30% de los 3.280 expedientes que hay pendientes.

Asimismo, Pedro García ha cuestionado la cifra del 16% de licencias que supuestamente habría reducido Urbanismo durante el verano, y ha solicitado por escrito en qué va a consistir el plan de choque puesto en marcha por el PP. "Jamás ha habido tanto oscurantismo y falta de transparencia en la GMU, jamás", ha enfatizado, al mismo tiempo que ha pedido "una reflexión colectiva" sobre este asunto tanto a los políticos como a los medios de comunicación. Por último, ha preguntado por qué motivo en ese plan de choque de licencias se han repartido expedientes "con nombres y apellidos" entre funcionarios "con nombres y apellidos". A juicio, del expresidente de Urbanismo el equipo de gobierno está "mintiendo reiteradamente para intentar hacer ver a la ciudadanía que ahora sí funciona la Gerencia y antes era un desastre", ha concluido García, para decir que el organismo autónomo sigue teniendo ahora los mismos problemas que en su mandato: falta de personal.