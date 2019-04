La Junta Electoral sanciona a Ganemos por poner un anuncio en prensa

La Junta Electoral de Zona de Córdoba ha impuesto a Ganemos en Común una sanción de 600 euros por insertar un anuncio en la prensa local, que había denunciado el PP, después de haberse producido la convocatoria de las elecciones municipales. Los comicios locales fueron convocados el pasado 2 de abril, y el anuncio se publicó el día 8, "lo que supone una infracción de la prohibición establecida en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General" (Loreg).

El secretario de la Junta Electoral recuerda que toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la ley electoral "que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente" con una cantidad que puede oscilar entre los 300 y los 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares. El secretario estima que no existen razones que justifiquen la imposición de la sanción en su máxima cuantía, al no constar otros datos; pero que tampoco puede imponerse una sanción mínima porque "su cuantía sería casi simbólica en relación al coste del anuncio". Por lo tanto estima adecuada una sanción de 600 euros.

Ganemos dispone ahora de un plazo de cuatro días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral. En el anuncio, el grupo municipal reivindicaba su papel en la ciudad, en el que podía leerse el siguiente mensaje: "4 años a favor de Córdoba".