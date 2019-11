IU denuncia que Vimcorsa no tiene previsto construir los apartamentos de El Tablero

El grupo municipal de IU, a través de la concejala Alba Doblas, ha denunciado esta mañana que la empresa Vimcorsa no tiene previsto construir más apartamentos en Joaquín Sama Naharro, en la zona de El Tablero, donde ya hay un bloque de pequeñas viviendas edificado y destinado a personas mayores y en régimen de alquiler. La concejala ha dado cuenta esta mañana de las informaciones transmitidas ayer por el presidente de la empresa municipal, Salvador Fuentes (PP), en el consejo de administración de Vimcorsa, en el que se acordó dar carpetazo al plan municipal de vivienda en el que trabajaba el gobierno local anterior.

La concejala preguntó en el consejo por el bloque de 118 apartamentos que iba a completar al existente y la conclusión a la que llega por la respuesta que obtuvo es que "Vimcorsa no tiene previsto construir los 118 alojamientos" al no tener financiación para ello y a pesar de ser "un proyecto con el mayor consenso, que beneficia a toda la ciudad, que se financia estupendamente y que tiene una rotación envidiable".

Doblas ha recordado que durante la etapa en la que ella estuvo al frente de la empresa municipal, Vimcorsa solicitó el solar a Urbanismo, que se lo cedió, adecuó el proyecto y pidió la licencia de obra, pero "ahí quedó". La empresa llegó a decir en aquella etapa que lo haría "a pulmón" si no encontraba financiación. Sin embargo, Doblas piensa que los problemas "quedaron despejados" y que se disponen de herramientas suficientes como los fondos financieramente sostenibles o las ayudas estatales y autonómicas para la vivienda. Esto le lleva a decir que "si no se tiene financiación, es porque no se quiere".

Como adelantó este periódico, la empresa baraja otras fórmulas para edificar el bloque, como la del alquiler con opción a compra, y que no descarta la colaboración público-privada.

A estas vías se suma la de los fondos Edusi, que contemplan 1,3 millones para vivienda, que, según la información facilitada ayer en el consejo, y que adelanta hoy este periódico, se destinarán a acondicionar la antigua escuela municipal Félix Ortega para que albergue entre 20 y 24 alojamientos, iniciativa que prefiere no valorar hasta no ver el proyecto. A pesar de ello, afirma que "no tiene sentido decir que no construye 118 alojamientos en Sama Naharro pero destina 1,3 millones de los Edusi a 24 en la antigua escuela".

Otro de los proyectos que, según ha indicado, abandona la empresa municipal es el de la construcción de vivienda en el solar del ábside de Santa Marina, que el anterior equipo de gobierno quería dedicar a cooperativas, lo que le lleva a decir que habrá "otras 24 viviendas "menos". IU exige la construcción de todos esos alojamientos.

Retraso en las 308 VPO

La concejala se ha quejado también de que a pesar de que el alcalde, José María Bellido, prometió 2.000 viviendas de protección oficial, ni siquiera se han licitado las 308 de Huerta de Santa Isabel. Doblas no entiende "la desidia" en la edificación de este proyecto, que se hará en suelo comprado a AVRA, que ya tiene las catas arqueológicas realizadas, que está redactado, que cuenta con financiación y que tiene la licencia solicitada, e, incluso, concedida. Según asegura, la respuesta dada por Fuentes es que se harán "ya mismo".

En cuanto a la decisión de revisar el plan de vivienda del 2010 en vez de continuar con la elaboración de uno nuevo, la concejala asegura que no la comparten y considera que con ella "entra en el limbo" esta iniciativa impulsada en el anterior mandato.

Durante el consejo, Fuentes informó también del trabajo que realiza Vimcorsa para que la Fuensanta y Santuario sean áreas de regeneración urbana para la instalación de ascensores. IU pide que esto no signifique "descargar a la Junta de sus obligaciones" para que las asuma el Ayuntamiento y que la colocación de elevadores no se limite a esas zonas.

Informes jurídicos sobre los convenios

Doblas asegura que el gobierno local "coloca una pantalla de humo con las presuntas irregularidades administrativas" en los dos convenios firmados con Caixabank y la Sareb durante el anterior mandato "para eludir la bomba de que no se van a construir los apartamentos de Sama Naharro". IU ha defendido esos convenios y piensa que "el PP se esconde en las excusas formales porque no quiere gestionar viviendas de los bancos".

A su juicio, los argumentos esgrimidos en los dos informes jurídicos dados a conocer ayer son "cuestiones formales peregrinas" y "subsanables". Es más, afirma que los dos documentos no son informe jurídicos en sí, sino "anotaciones jurídicas". A su juicio, todo es "una cuestión política", una "pantalla de humo", y se pregunta si "se ponen en peligro las más de treinta familias inquilinas o se hará lo posible para que los convenios se lleven a cabo".