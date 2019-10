Vimcorsa planea alquiler con opción a compra para los apartamentos

Vimcorsa tiene nuevos planes para el más de un centenar de apartamentos que completarán los 155 existentes desde el 2013 en Joaquín Sama Naharro, en El Tablero. La idea que tiene el presidente de la empresa municipal, Salvador Fuentes, es que en vez de ofrecer estos alojamientos en régimen de arrendamiento, que es lo previsto desde que este proyecto apareció por primera vez en los presupuestos de la empresa municipal hace dos mandatos, destinarlos a alquiler con opción a compra. Fuentes quiere que los moradores de estos apartamentos sean jóvenes o mayores y que los precios sean asequibles.

Tras la inauguración de los 155 apartamentos de Sama Naharro que Vimcorsa alquila a mayores, que ocurrió durante el mandato de José Antonio Nieto (PP) aunque la promoción se había impulsado en el anterior, la empresa empezó a incluir en sus cuentas anuales este proyecto. En la anterior etapa del PP se pensó en levantar 104 apartamentos que compartirían mayores y jóvenes. Después, en la de PSOE e IU, se modificó el planteamiento para centrarse solo en mayores. En un principio se habló de 113 apartamentos, que después subieron a 118. De los 7,8 millones que costará construirlos, 1,3 millones estaban incluidos en las cuentas de Vimcorsa para el 2019. Urbanismo cedió en el 2018 la parcela a Vimcorsa para la obra, para la que solo faltaba la licencia y la licitación, ya que el proyecto llevaba tiempo redactado e incluso se había actualizado. Sin embargo, la actuación no llegó ni a licitarse ni a iniciarse. El gran caballo de batalla era la financiación, aunque Vimcorsa se comprometió a asumirla si no había ayudas públicas como las recibidas en la primera fase.

Sin embargo, a Vimcorsa no le salen las cuentas. Según Fuentes, las ayudas no son suficientes, por lo que busca otras fórmulas para una parcela que tiene la complicación de que no se puede vender, solo ceder mediante una concesión para hacer un equipamiento dotacional. Su idea es «hacer una promoción libre de apartamentos pequeños». Incluso no descarta utilizar la fórmula de colaboración público-privada, que ya planteó también en la anterior etapa el PP en un plan de vivienda presentado entonces. Fuentes señala que en el registro de demandantes hay más de 3.000 personas en listas de espera que podrían pagar el alquiler con opción a compra y que su idea es «salvar este proyecto».

De las 17.700 personas inscritas en el registro de demandantes en la capital, según la Junta y a fecha de agosto, 10.531 piden alquiler con opción a compra; 9.982, arrendamiento; y 9.108, compra. Hay que tener en cuenta que todas esas inscripciones no están activas (solo hay 5.231). A pesar de ello, esas cifras indican cuáles son las preferencias y el alquiler con opción a compra siempre ha estado en primer lugar. Vimcorsa pensó dedicar parte de las VPO del Parque Figueroa (77) a esa fórmula pero tuvo que venderlas por falta de financiación. Promotores privados, como La Caixa, han impulsado este sistema en Turruñuelos.