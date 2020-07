Hostecor cree que cerrar los locales daría una idea equivocada al exterior

La patronal hostelera de Córdoba Hostecor considera acertada la decisión de la Junta de Andalucía de prohibir la celebración de botellones como medida de prevención contra los contagios y espera expectante las medidas que se anunciarán hoy para aumentar los controles en los establecimientos de ocio nocturno.

Según el presidente de Hostecor, Fran de la Torre, «lo fácil es culpar a la hostelería». Sin embargo, «entendemos que con la actual situación sanitaria, con las medidas que ha propuesto el sector, nuestros locales serían los más controlados y seguros». En su opinión, «es mucho mejor tener a la juventud en sitios con medidas de seguridad como las propuestas que en la calle, en fiestas privadas o en fiestas sin control», ya que, recuerda, «según las autoridades sanitarias es en reuniones familiares y en fiestas privadas donde se están registrando la mayoría de los rebrotes».

En cuanto a la posibilidad planteada en días pasados sobre el cierre total del ocio nocturno, De la Torre considera que esa medida, además del impacto que tendría sobre el empleo, «daría una imagen errónea al exterior no solo del ocio nocturno sino de Andalucía, que no corresponde con la realidad». Consideran que si los locales cierran, «la gente seguirá saliendo, pero no tendrán la posibilidad de acudir a lugares controlados y con todas las medidas de seguridad».

En los días pasados, Hostecor y las distintas asociaciones hosteleras de Andalucía han mantenido interlocución tanto con el Gobierno andaluz como, en el caso de Córdoba, con el alcalde, José María Bellido. «Ha habido muy buena comunicación con el alcalde», destacó, «está muy preocupado con la situación».

13 medidas para seguir abiertos

El ocio nocturno andaluz ha estado en contacto con el gobierno andaluz para intentar evitar el cierre de sus establecimientos apostando por las siguientes medidas de control. Según Hostecor, estas son las medidas propuestas:

1- Higienizar las manos de los clientes en la entrada de los establecimientos.

2-Tomar la temperatura antes del acceso de los clientes.

3- Llevar a cabo el Registro sanitario, solicitando DNI y los datos correspondientes, además de saber en qué mesa están y quienes son sus vecinos de mesa, siempre cumpliendo con la ley de protección de datos.

4- Cartelería en las puertas y en el interior de los locales de ocio, incluso en las pantallas de aquellos negocios que dispongan de ellas, recordando a todos el uso obligatorio de las mascarillas.

5- Acompañar a cada cliente o grupo de clientes a la mesa asignada y explicarles cuáles son las normas, incluso si es necesario haciéndolos firmar un documento donde reconozcan que se les han explicado todas las normas, para crear concienciación entre la clientela.

6- Prohibir la venta en barras, quedando las mismas como zonas de mesas, solo se atendería en mesas.

7- control de limpieza de wc, ya sea con una persona permanente en el acceso de los mismos o un con un sistema que demuestre que se limpian máximo cada hora.

8- Reducir el tamaño de los grupos de 25 a 15 personas máximo.

9- Ampliar la distancia de seguridad entre mesa y mesa a 2 metros.

10- Tener controladores de sala contratados por la empresa que vigilen el cumplimiento de las normas.

11- Reducir en una hora el horario de cierre.

12- Reducir el aforo de los pub y bares con música del 75% al 60%.

13- Los establecimientos estarían incluso dispuestos a instalar el sistema Dutc Fit que ha sido probado por la Junta y que garantiza la destrucción a través de los conductos de aire acondicionado del 99´9% de los virus capsulados como el coronavirus, para que los locales sean tan seguros o más que los locales al aire libre.