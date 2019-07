García dice que el alcalde "es un pirómano con cara de niño bueno" que no sabe cómo resolver el problema de Cosmos

El que fuera presidente de Urbanismo, Pedro García, que hoy es el portavoz del grupo municipal de IU, ha respondido hoy al "show mediático más que político", que, a su juicio, protagonizaron ayer el alcalde, José María Bellido, y el presidente del organismo municipal, Salvador Fuentes, tras reunirse con los trabajadores de Cosmos.

En palabras de García, el alcalde "es un pirómano con cara de niño bueno" por sus declaraciones -en referencia al anuncio que hizo el martes de que la innovación de PGOU relativa a Cosmos lleva archivada desde dos días antes del cambio de gobierno- y el "show" de ayer supone el "reconocimiento de que tiene un problema que no sabe cómo resolver". El portavoz de IU ha pretendido con sus explicaciones "poner orden a las sandeces de Salvador Fuentes, que cada vez que habla es para dar coces".



García ha explicado que la innovación de PGOU se inició como consecuencia de un pacto firmado por todos los grupos municipales en el 2015, incluido el PP, para que "Cosmos no incinerara en el casco urbano". El portavoz de IU ha dejado claro que nunca se han "opuesto a Cosmos ni a los trabajadores", ni ha estado en cuestión su actividad, solo "la incineración o valorización" que, a su juicio, "no tiene que ver con la fabricación de cemento".



En el largo recorrido de la innovación, García ha incidido en el momento en el que Salud emite un informe que dice "que no se puede quemar residuos en el casco urbano, que es malo para la salud y no se puede dar licencia" a Cosmos, que la había pedido al inicio de la modificación del PGOU. Tras realizar otras consultas, añade García, Urbanismo recibió como respuesta que "para quemar residuos debe ser industrial cuatro, pero Cosmos no está" en esa categoría, sino en la "tres, por lo que no puede realizar la actividad" de valorización, lo que lleva al organismo municipal en el anterior mandato a denegarle la licencia para ello. A su juicio, ahí está la clave y asegura que Urbanismo desestima la petición en base al informe de Salud y a otro técnico del organismo municipal, que "dice que la fábrica no puede quemar residuos en el espacio en el que está". Por ello, concluye que "no tiene sentido la innovación" e insiste en que "ya avisamos de que la íbamos a paralizar".



Pero el dilema viene ahora. Según García, el gobierno local tiene varias opciones. La primera, "si Cosmos pide licencia, denegarla con los informe que haya". La segunda, "modificar los informes" y hacer otros, que serán "contradictorios" a los de Salud y Urbanismo y que "tendrán que decir que se puede incinerar donde está la cementera porque lo permite el PGOU" y "no daña la salud". La tercera, "decidir qué hacer con la innovación", respecto a la que aclara que "no paralizamos", sino que el anterior gerente, Emilio García, solo "hizo una propuesta que está dentro del expediente", por lo que la paralización "debe hacerla el Pleno" para que sea efectiva. La cuarta alternativa, que es que la que espera que no ocurra, porque "tendrá consecuencias", es que "haya un acuerdo tácito entre Cosmos y el Ayuntamiento de incinerar sin licencia". A su juicio, la realidad es que el alcalde, "si permite a Cosmos incinerar, debe resolver las cuestiones que hay sobre la mesa".



En cuanto al PSOE, que fue su socio de gobierno en el anterior mandato, considera "indecente" su falta de "coherencia", ya que, según indica, en mayo de este año firmó el dodecálogo de Al-Zahara, que entre sus puntos incluye seguir con la innovación de PGOU para dejar fuera de ordenación a Cosmos. "Hay que tener cara dura", ha dicho, y "poca dignidad", en referencia a las declaraciones realizadas por el grupo musical del PSOE ayer. "Ya nos advirtieron de que en esto íbamos a quedarnos solos" y "no nos importa mientras se respete la salud", ha añadido.