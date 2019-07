Archivado el cambio de PGOU que afecta a Cosmos 4 años después de iniciarse

La innovación de PGOU que echó andar hace cuatro años cuando el consejo rector de Urbanismo acordó su formulación con la intención de regular la implantación de empresas que utilicen residuos como combustible alternativo (como sería el caso de Cosmos) ha llegado a su fin cuando estaba a medio tramitar y sin necesidad de que el actual equipo de gobierno le dé carpetazo como anunció. El alcalde, José María Bellido, y el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, se reunieron ayer con los trabajadores de la cementera, a los que les comunicaron que la innovación que inició el anterior equipo de gobierno de PSOE e IU para garantizar que la valorización de residuos se haga solo fuera del núcleo urbano lleva archivada desde el 13 de junio, es decir, desde dos días antes del pleno de investidura. La propuesta de paralización fue firmada por el anterior gerente de Urbanismo, Emilio García y, según Bellido, «sin que se haya comunicado a nadie». El alcalde calificó como «muy grave» que «después de cuatro años en los que se ha jugado con la seguridad jurídica, el último día se reconozca que la innovación no era necesaria, que era un error».

Tras garantizar que «Cosmos se queda, no se va y los trabajadores van a estar tranquilos», el alcalde indicó que los servicios jurídicos municipales estudiarán la situación para ver si hay que dar algún paso más. En este sentido, Fuentes cuestionó que fuera el gerente el que firmase, y no se acordase en el consejo rector o en el Pleno, y criticó que se haya optado por el archivo cuando tenían la opción de desestimar la innovación o dejarla caducar, lo que considera un «gesto cobarde». Ambos pidieron explicaciones al anterior cogobierno.

Mientras que IU se pronunciará hoy, el PSOE, a través del edil Manuel Torralbo, respondió que el grupo ya se opuso hace un año a la innovación al estimar que «la regulación de los ámbitos en que se puede realizar la valorización de residuos», tal y como dijo la Junta, «está recogida en el actual PGOU». Torralbo exigió al gobierno local que «deje de alarmar» y recordó que en el 2018 ya dijo que «no era el momento de generar incertidumbres e inseguridad jurídica con cambios», sino de «aplicar la normativa vigente», que «era adecuada», y «apoyar al sector industrial». El edil añadió que la innovación «quedó paralizada ya a principios del 2018, al entender que no tenía sentido».

La innovación quedó en stand by en febrero del 2018 tras un informe de Salud, que no le veía sentido al recoger el PGOU que las industrias de cuarta categoría, en la que entraría Cosmos, deben estar alejadas de las áreas urbanas, por lo que IU y PSOE anunciaron que la aparcarían hasta que la Junta emitiese otro aclaratorio. Ese informe llegó en abril y dejó en manos del Ayuntamiento la decisión de seguir o no, por lo que este optó por insistir y solicitar otra aclaración, paso que dio en agosto, aunque los resultados no trascendieron. En octubre hubo un informe interno de Urbanismo que ya indicaba que la valorización es una actividad «prohibida» por el PGOU en el núcleo urbano y, un mes después, el concejal del PSOE Emilio Aumente dijo que la innovación era innecesaria.