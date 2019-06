Ganemos reconoce que una parte de sus votantes se fueron a la abstención. Los concejales de la formación en el Ayuntamiento de Córdoba Vicky López y Rafael Blázquez, que han comparecido hoy ante la prensa para informar sobre un estudio encargado por el grupo pará la creación de una empresa energética municipal, han reconocido no saber con exactitud dónde han ido a parar los 18.000 potenciales votos de Ganemos (los que obtuvo la agrupación de electores en 2015), aunque consideran que algunos han ido a la abstención y el resto, para las tres formaciones de izquierdas (Podemos, IU y PSOE) que concurrieron a los comicios en Córdoba. Rafael Blázquez ha recordado que Ganemos apeló a su electorado e hizo lo que creía que debía hacer: movilizar a su electorado para que acudiera a votar el 26-M, aunque sin pedir el voto para nadie, pero sabe que "muchos de los nuestros no han ido a votar". Lo que no pueden dilucidar es si esa abstención se produjo "por la decepción con el gobierno municipal o porque Ganemos no se presentaba a las elecciones", ha añadido Vicky López.

Hasta ahí el pasado. Sobre su futuro político Ganemos hablará a la vuelta de vacaciones. La formación, que no puso presentarse a las elecciones municipales tras rechazar el TSJA el recurso que presentaron contra una candidatura falsa, asegura su continuidad pero a partir de otoño. Los ediles del grupo municipal han sido los que han pedido tiempo para descansar y volver a sus ocupaciones laborales, y retomar la actividad política en septiembre. "Vamos a seguir, pero los detalles los plantearemos en otoño", ha confirmado el portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Blázquez. Así, tras las vacaciones Ganemos planteará cuál va a ser su hoja de ruta y su organización, pero durante este tiempo seguirán estudiando el proceso jurídico que van a elevar a Estrasburgo por el tema de la falsa candidatura.

Los concejales de Ganemos han lamentado que Córdoba no pueda tener "un gobierno progresista", y han reconocido que no es "plato de buen gusto" que las derechas estén fraguando un pacto en al ciudad. "Todo apunta a que habrá un acuerdo al estilo de la Junta de Andalucía, y estamos viendo unas derivas en absoluto ilusionantes en temas como la memoria histórica o la violencia de género", ha comentado Blázquez, quien ha criticado a Voz sin aludirlo al lamentar que "una fuerza minoritaria, de lo más rancio de este país, sea la que tenga el control". En esta línea, los dos ediles han criticado la tardanza en el cambio del callejero franquista, y han recordado que ellos llevan pidiéndolo desde hace meses sin que el gobierno municipal les hiciera caso. "Ya dijimos que íbamos tarde y que nos pillaría el toro".