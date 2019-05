Ganemos dice adiós a la campaña sin pedir el voto para ningún partido

La Junta Electoral de Zona certificó ayer lo que se barruntaba desde hacía días: Ganemos en Común no podrá presentarse a las elecciones en Córdoba. El artificio del cambio de nombre, propuesto para evitar la colisión con la marca del falso Ganemos, «no es posible, ni está permitido por la ley», según indicó ayer la Junta Electoral, que, por otra parte, no podía oponerse a un fallo de una instancia superior, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ni al Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite el recurso interpuesto por Ganemos.

Esa fue la noticia de la primera jornada de campaña en Córdoba, que concluyó con la suspensión por parte de todos los partidos de sus actos vespertinos en recuerdo del tristemente fallecido socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

INDIGNACIÓN / La conmoción inicial de los miembros de Ganemos dio paso ayer a la indignación y el enfado, una vez que vieron esfumarse cuatro años de trabajo y la posibilidad de concurrir a las elecciones. El portavoz municipal de la formación, Rafael Blázquez, reconoció ayer estar «indignado, como cuando salimos a las calles el 15-M». Tampoco pudo contener la emoción la candidata, Teresa González, en el acto que celebraron el jueves en La Corredera y que terminó con ánimos de entierro, y muchas lágrimas.

Sin embargo, desde Ganemos en Común no arrojan la toalla. De momento, sus servicios jurídicos estudiarán si recurrir al Tribunal de Estrasburgo y demandar a nivel penal a la candidatura del falso Ganemos (que sigue sin dar la cara ante los medios). Además, tienen previsto reunirse la semana próxima para estudiar su situación y prometen retomar la actividad política en cuanto sea posible. En esta campaña barajan incluso desplazarse a Jerez para apoyar a la candidatura hermana, Ganemos Jerez, que ha pasado el mismo calvario que ellos, pero que, en su caso, el juez de lo Contencioso sí les dio la razón y podrán presentarse a los comicios.

A nivel municipal, Ganemos tiene pendiente cerrar el mandato con la celebración el martes de un pleno importante. Lo que, de momento, no se han planteado es pedir el voto para ninguna formación y son muchos los miembros de la agrupación que descartan que vayan a hacerlo.

El intento fallido de confluencia de Ganemos, IU y Podemos ha dejado heridas en estas formaciones, por lo que muchos ven muy complicado que los excluidos vayan a decantarse por nadie.

Otra cosa es lo que vayan a hacer sus votantes. Lo que sí tienen claro es que harán campaña para que nadie «confundido» vote al falso Ganemos.