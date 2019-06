Asociaciones memorialistas piden al PP que respete el cambio de calles

La plataforma por la Comisión de la Verdad, que representa a las asociaciones Aremehisa, Círculo de la Memoria, Germinal, Malenos en Mauthausen, Foro por la Memoria, Maestros por la Memoria y sindicatos como Cobas, CNT, CCOO y UGT, reclamó ayer respeto para el acuerdo del Pleno sobre el cambio del callejero, para que «no se siga homenajeando a los genocidas». Carmen Sánchez, responsable de la plataforma, tachó de «barbaridad» y de «poco democrático» el anuncio del PP de revertir el cambio de nombres y recuerda que, aunque el dictamen de la comisión de la memoria no era vinculante, el del Pleno sí lo es. «Se tiene que cumplir. Se aprobó y se publicó en abril en el BOP. Para eso están las normas y las leyes», dijo ayer.

Antonio Deza, presidente de la asociación Dejadnos Llorar, recordó ayer que su postura en la comisión de memoria fue la de inhibirse en la cuestión del callejero, pues creían que lo importante eran las fosas (un punto en el que hubo consenso de todos los grupos municipales). No obstante, señaló que ha habido «tiempo suficiente y no se comprende que hayamos llegado a estas alturas», al tiempo que pidió a los políticos no olvidar la causa de los 4.000 desaparecidos en Córdoba. «Estamos esperando a que se constituyan el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno para retomar la colaboración y que se haga todo lo que podamos para cerrar con dignidad este triste episodio de la historia de España», añadió Deza, que lamentó que haya dejado de funcionar la oficina de atención a las víctimas de la Junta de Andalucía.

Por su parte, el concejal electo del PP Miguel Ángel Torrico reprochó ayer «las prisas» de PSOE e IU, un gobierno en funciones, para retomar el cambio. En declaraciones a Europa Press, el edil apuntó que es «lamentable que los últimos días de este gobierno local se dediquen a cuestiones que no son una prioridad para los cordobeses, que dividen a la ciudad».

Además, advirtió de que «se ve que son disputas internas de un gobierno que ha guardado las formas durante estos cuatro años», pero «cuando saben que no van a seguir, se ve claramente que cada uno iba por su lado», añadió. Torrico afirmó que «el PP, cuando llegue su momento, cumplirá el compromiso electoral, como es cumplir con la ley de Memoria Democrática, con una interpretación más ajustada a derecho y en su momento se planteará», a lo que añadió que «se necesitará el consenso de la mayoría del Pleno para hacerlo, pero no es una prioridad como sí lo son otros problemas».