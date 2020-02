Cecosam y Urbanismo no pedirán la paralización del procedimiento judicial sobre el tanatorio público

Cecosam y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) no pedirán la paralización del procedimiento judicial abierto en el anterior mandato por la licencia de obra concedida para la construcción de un tanatorio municipal en el cementerio de San Rafael. Así lo han asegurado hoy los presidentes de ambos organismos, Antonio Álvarez (Cs) y Salvador Fuentes, respectivamente, después de que la semana pasada PSOE e IU denunciaran la intención del gobierno municipal de paralizar dicho proceso judicial, que se inició a raíz de la denuncia de la empresa Tanatorios de Córdoba. La oposición aseguró que la empresa demandante y el equipo de gobierno habrían llegado a un acuerdo para desistir del pleito.

El presidente de Cecosam ha dicho que no ha habido "ningún tipo de acuerdo" con Tanatorios de Córdoba y, de hecho, la empresa de cementerios ya habría comunicado al juez su intención de seguir adelante con el procedimiento y no aceptar el archivo temporal de la causa en la que Cecosam está personado pero no es parte demandada. Álvarez ha explicado que hay un acuerdo del consejo rector de Cecosam --donde ahora PP y Cs no tienen mayoría-- adoptado en el anterior mandato y ha explicado que no ve la razón por la que el Ayuntamiento debe desistir a priori de tener esa licencia, independientemente de lo que después haga con ella. De hecho, Álvarez, en un momento de su comparecencia, no ha descartado que se pudiera hacer el tanatorio, algo completamente distinto a lo expresado estos días por el alcalde, José María Bellido, que lo negó de pleno.

Para PP y Cs la postura de no paralizar el procedimiento judicial es totalmente compatible con el hecho de que esté en los acuerdos para la gobernabilidad del Ayuntamiento desistir del proyecto de tanatorio municipal de PSOE e IU, en el que nunca han creído estas formaciones. "Pero no tenemos la capacidad de decisión total", ha reconocido Álvarez.

Por otro lado, el presidente de Cecosam ha expuesto sus dudas sobre la viabilidad del proyecto, que quieren volver a estudiar, y sobre algunos trámites administrativos de los que, ha dicho, no tiene constancia de que se hayan producido. En concreto, se ha referido a una propuesta del consejo de Cecosam de un prestamo de Cajasur que financiaría el proyecto y que nunca habría sido llevado a Pleno.