Aprobada la creación de una sociedad mercantil para la ayuda a domicilio

La propuesta de crear una sociedad mercantil para prestar la ayuda a domicilio ha salido adelante en la comisión celebrada hoy con los votos a favor de IU, Ganemos, CTA, UGT y CGT, las abstenciones de PSOE y CCOO, y el rechazo del PP. Ciudadanos y UCOR, por su parte, no han acudido a la comisión. Las previsiones son que la propuesta sea aprobada en el próximo pleno, que se celebrará en abril, pero que se materialice o no dependerá de lo que ocurrá en las elecciones municipales y de quién gobierne tras las mismas.

El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Juan Hidalgo, ha indicado que durante todos los estudios y debates que se han producido "siempre hemos mirado el servicio desde tres prismas, la solvencia para el Ayuntamiento, la atención a los dependientes y los trabajadores que atienden el servicio" y "hemos visto que el mejor modelo es una sociedad mercantil de titularidad pública". "A partir de ahora", ha añadido, "iniciamos esa cuenta atrás y la comisión elevará al pleno de abril la propuesta".

La concejala de Ganemos Vicky López ha mostrado su satisfacción por el dictamen pero no ha ocultado la "sensación agridulce" que tiene porque "llega tarde", ya que "la comisión se estableció en febrero del 2017, con un plazo de seis meses, y han pasado más de dos años y no entendemos por qué se ha dejado para final de mandato cuando sabemos que viene una época de incertidumbre bastante grande".

A pesar de la aprobación hay flecos por resolver como la subrogación de los trabajadores, que CTA ve "ineludible". El informe de la consultora F&J Martín aconseja la subrogación pero hay otros que no la comparten. La representante de CTA en la comisión, Olga Perales, ha indicado que "la administración está obligada a cumplir con la legislación laboral y si una actividad no desaparece, sino que continúa o se absorbe, la administración está obligada" a la subrogación. Olga Perales ha dicho que "la pata que había en contra de la subrogación era la ley de Montoro, declarada inconstitucional y nula, por lo que ese obstáculo no existe". Perales ha lamentado también la abstención de CCOO y el PSOE.

El PSOE, por su parte, se ha abstenido porque no ve garantías para la subrogación del personal, que también considera irrenunciable. En cambio, Ganemos opina que es posible esa subrogación de los trabajadores.

La concejala del PP Blanca Córdoba ha justificado el voto en contra de su grupo en los informes (económico y de personal) que "no ven viable" la fórmula por las dificultades para subrogar al personal. El PP está convencido de que esta fórmula va a repercutir en la merma de calidad.