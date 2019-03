Proponen la creación de una sociedad mercantil local para la ayuda a domicilio

La creación de una sociedad mercantil local es la fórmula más «viable», «sostenible» y «eficiente» para la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Así consta en la propuesta que realiza el responsable del área de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, que preside la comisión creada en abril del 2017 para decidir qué modelo es mejor para gestionar el servicio de ayuda a domicilio y que este sea totalmente municipal. Esa es también la fórmula más idónea para la empresa de consultoría F&J Martín Abogados, contratada para elaborar el estudio comparativo y de viabilidad económica, y así lo refleja en el mismo, en el que concluye que se puede producir hasta un ahorro máximo de 2,5 millones de euros al año. El Ayuntamiento ha convocado para mañana una nueva sesión de la comisión para abordar la propuesta que realiza el presidente de la misma tras el análisis de toda la documentación recabada hasta ahora y de las alternativas que había. De esta comisión debe salir una propuesta final que será la que llegará al Pleno, que es quien tiene la última palabra. Según el informe del presidente de la comisión, ese nuevo ente del Ayuntamiento tendría un capital social de titularidad íntegramente pública.

El informe de viabilidad indica que con esa fórmula se garantizan los principios de «eficacia», «eficiencia», «economía», «calidad», «estabilidad presupuestaria», «sostenibilidad financiera» y «regla de gasto». El informe concluye que el cambio de gestión a través de la sociedad mercantil local «no requiere un expediente de municipalización» y que esta sería un medio propio del Ayuntamiento, que ejercería un control directo sobre la misma. El documento señala que este modelo permite eliminar del coste de personal el beneficio empresarial y el IVA; posibilita asumir, mediante subrogación, la continuidad del personal que actualmente presta el servicio; y no precisa de nuevos recursos ni requiere de mayor endeudamiento. En el caso del personal (932 empleados), el informe señala que la sociedad podría asumirlo aplicando su convenio colectivo vigente. No obstante, la comisión conocerá también mañana un nuevo informe de la Asesoría Jurídica, que reitera lo dicho anteriormente, es decir, que defiende la tesis de que «a la extinción de los contratos de servicios no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante».

El estudio realiza varias hipótesis para calcular el ahorro que supondría para las arcas municipales la creación de esta sociedad. Por un lado, para un escenario de 1.052.158 horas de prestación del servicio, el ahorro anual sería de 613.783 euros (un 4,57%). En segundo lugar, con 980.849 horas la merma de gasto sería de 347.950 euros (un 1,97%). Por último, con 1.066.931 horas, el ahorro sería de 1,3 millones.

El Ayuntamiento presta el servicio por gestión directa, pero a través de una empresa privada, desde el 2010. Primero fue Clece, a la que prorrogó el contrato en el 2017 y, desde el 2018, Servisar Servicios Sociales y Macrosad.