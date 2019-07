El alcalde garantiza que la segunda fase de la ronda del Marrubial se quedará terminada en este mandato

El alcalde, José María Bellido, ha garantizado esta mañana que la segunda fase de la reforma de la ronda del Marrubial, que dotará a la avenida de dos carriles más aparte de los que ya hay y que se centrará en la parte del acerado que hay junto a las viviendas, "se quedará terminada en este mandato". Previamente, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, y anterior alcaldesa, había manifestado que es "un ataque a la inteligencia" decir que la ronda "va para largo", como aseguró el alcalde la semana pasada, cuando "el proyecto está redactado", hay un "acuerdo con Defensa" sobre los terrenos necesarios y una partida de 1,5 millones incluida en los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo para este año para iniciar la expropiación, además de un "compromiso de Fomento" de que las obras empezaban sin necesidad de que estuviese finalizada la adquisición del suelo necesario. Ambrosio ha subrayado que "hay partida" y que "solo con la incorporación y aprobación del presupuesto" se puede "iniciar la expropiación de los dos pabellones".

Bellido ha respondido que "si estaba todo listo, ¿por qué no lo iniciaron ellos?" en su mandato, "que no llevamos ni un mes" al frente del Ayuntamiento. El alcalde ha insistido en que la expropiación "no es algo rápido", aunque "hay predisposición por parte del Ministerio de Defensa", por lo que "hasta que no los expropiemos y no estén a disposición los terrenos, no se puede iniciar la obra". Además, ha añadido que "durante 40 años el PSOE podía haberlo hecho", por lo que "no entiendo las prisas".

El arreglo de la primera fase se incluyó en el proyecto de 3,2 kilómetros de carriles bici que ejecutó la Junta durante el anterior mandato. Falta una segunda, que aún no ha salido a licitación y que debía haberse realizado a continuación de la primera, según lo anunciado en su día por el anterior consejero de Fomento.