Xavi Molina: "Las cosas que se empiezan se tienen que terminar"

El Córdoba CF, al igual que en días anteriores, ha remitido a través de su departamento de prensa las impresiones de unos de los jugadores de la primera plantilla, en este caso, de Xavi Molina, que se encuentra solo en casa, ya que su mujer está en Tarragona. El catalán se centra principalmente en superar la actual crisis por el coronavirus y se muestra convencido de que el conjunto blanquiverde va a lograr su objetivo cuando se reanude la competición.

-¿Cuánto tiempo le está dedicando al entrenamiento físico y cómo se está apañando?

-El tiempo es lo que marca cada día el planning, unos días más, otros menos, unos días media hora, otros una hora. Unos días por la mañana, otros por la tarde. Al final, como tenemos tiempo… El tiempo no es el problema, sino el espacio y las condiciones, pero bueno, lo vamos intentando y lo llevamos de la mejor manera posible.

-¿Cómo lleva la cuarentena?

-La cuarentena, como todo el mundo, imagino. Encerrado en casa, solo salgo para ir a comprar y poco más. Estoy solo, mi mujer está en Tarragona y nada, estoy aquí en Córdoba e intentando llevarlo de la mejor manera posible. Lo que más mata es no poder salir a entrenar. Al final, en estas circunstancias lo que hay que hacer es quedarse en casa: leer, ver películas, entretenerte como puedas. Hacer facetime con los tuyos y poco más, la verdad.

-¿Se ha superado ya el fiasco de las dos derrotas consecutivas?

-Sí, sí, las dos derrotas no las esperábamos, pero tenemos claro que tenemos que mirar hacia adelante. Y los diez partidos que quedan, pues hay que afrontarlos con la máxima ilusión y seriedad posible, porque nos jugamos mucho. Estamos convencidos de que vamos a estar a la altura.

-¿Perjudica o beneficia este parón liguero?

-Si nos perjudica o beneficia no hay que valorarlo. Lo que hay que valorar es que todo el país y la humanidad salga de esta situación, porque se están perdiendo vidas. Esto nunca es bueno y lo importante es que ojalá no hubiera pasado esto y que se pueda hablar de lo deportivo. Lamentablemente, hablar de fútbol o de otras cosas que no sea esta situación creo que no es importante. Lo más importante ahora es que pasemos esto, que superemos esto entre todos y cuando acabe ya nos dedicaremos a lo que nos dedicamos cada uno. En el fútbol, pues cuando acabe esto todo seguirá y volveremos muy fuertes.

-¿Entrena solo o le ayuda su mujer?

-Entreno solo. Mi mujer está en Tarragona. En teoría no sabía si podía irme yo, porque no lo teníamos muy claro, pero al final desde el club nos hacen estar aquí, creo que es una buena medida, porque tampoco es bueno que la gente se desplace. Mi mujer de momento está trabajando y, nada, al final entreno solo. Me las apaño como buenamente puedo.

-¿Tiene mascota en casa?

-No, no tengo mascota, porque al vivir solo... pero me gustaría. Llevo tiempo queriendo tenerla, pero con los desplazamientos y tal, si estoy yo solo, la mascota se quedaría sola y es un problema. Me voy a tener que conformar con tenerla cuando viva con mi mujer o cuando deje el fútbol.

-¿Cómo ha visto al equipo en este último tramo?

-El equipo, bueno, creo que estaba bien. Es verdad que los últimos dos resultados no fueron buenos. Encima en nuestra casa, pero también al final no creo que estuviéramos en un mal momento. Eran dos derrotas que nunca vienen bien, pero veo al equipo bien, fuerte y si estamos todos los integrantes... Creo que somos más fuertes sin bajas. Tenemos que intentar estar todos y seguro que irá bien.

-¿Cómo se quedó el vestuario antes del confinamiento?

-Pues jodido. Cuando se cesa a un entrenador y un cuerpo técnico al final son situaciones tristes, porque en parte somos responsables. Si hubiéramos ganado los dos partidos o hubiéramos jugado mejor no habría llegado un cese. Hay que mirar adelante, reponerse.

-¿Qué tal con el nuevo míster?

-Con el nuevo míster, bien. Al final llegó y se produjo el parón y hemos trabajado poquito, pero seguro que el grupo va a hacer las cosas que él cree que tenemos que mejorar y ya está. Seguro que vamos a plasmar en el campo lo que él quiere.

-¿Qué le han parecido las declaraciones de Rubiales diciendo que la competición se terminará aunque sea después del 30 de junio?

-Las declaraciones de Rubiales me parecen bien. Porque al final las cosas que se empiezan se tienen que terminar. Si no, pues se perdería una temporada de fútbol y creo que nadie está por eso. Creo que me parece bien que se tenga que acabar cuando sea. Ya han aplazado la Eurocopa y, siempre que las circunstancias lo permitan, estoy a favor de que se termine lo que se empieza. Si nos quedan 10 partidos pues acabarlos y hacerlo de la mejor manera y terminar en donde todos queremos.

-¿Ganas ya de volver al trabajo?

-Sí, sí, muchas ganas de volver al trabajo por cómo nos fuimos, con esa derrota, ese amargor. Siempre que hay un parón es bueno irse con una victoria y nos fuimos con una derrota y todo lo que significó. Con ganas de volver pero también siendo conscientes de que lo primero es superar esta crisis y después de superar esto, que lo haremos seguro, pues ya volveremos a los entrenos y a la Liga, que es a lo que nos dedicamos y lo que nos gusta.

-¿Un mensaje a la afición?

-A la afición, nada, que sigan las recomendaciones de nuestros sanitarios y nada, que pronto volveremos al Reino, disfrutar unos de los otros y que los 10 últimos partidos serán apasionantes e importantes para lograr el objetivo, que lo vamos a conseguir Y un abrazo para toda Córdoba, porque vamos a salir de esta.

-¿Qué entrenamientos está realizando?

-Nos pasaron un planning el nutricionista, el readaptador y el preparador físico con el médico también y vamos siguiéndolo. Comidas, entrenamientos, medidas que tenemos que hacer para afrontar esta situación y yo tengo una bici estática en casa, un TRX, un par de gomas, alguna mancuerna y vamos siguiendo la pauta que nos marcan. Es un poco difícil, porque los entrenos de carrera, de cardio, en un comedor pequeño es difícil simularlo. Pero creo que lo vamos acomodando y lo hacemos de la manera que podemos para llegar en la mejor forma posible, en un estado óptimo para cuando esto acabe y empiecen los entrenamientos y la competicion´.