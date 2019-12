En Salamanca, una de las claves para el Córdoba CF y su unidad productiva

Francisco Estepa impugnó los recursos de Azaveco y de la RFEF en un documento al que ha tenido acceso a este periódico. Más allá de las valoraciones jurídicas, con expresiones duras para ambos, Estepa refiere la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca del 25 de julio del 2014, por el que se concede al Salamanca la posibilidad de seguir militando en la misma categoría e incluso con sus mismos signos distintivos.

Así, la sentencia especifica que «a la postre, una entidad, una sociedad, mercantil o no mercantil, puede ser titular, por adquisición válida, por cualquiera de las maneras y modos que el Derecho permita, de derechos y obligaciones de naturaleza deportiva de otra entidad (SAD, CD) que los ostente por méritos deportivos y no deportivos, -aún sean derechos de uso y disfrute temporal, como alguna de las recurrentes los califica, derechos de uso temporal no propiedad de la RFEF o de la FCyL-, como lo es o puede ser de derechos y obligaciones de cualquier otra naturaleza, y en esa adquisición ningún fraude normativo» y añade que «la licencia o los derechos federativos a competir en una categoría determinada de un club de fútbol en concurso son susceptibles de ser cedidos y adjudicados a tercero».