José Antonio González: "Quiero terminar la temporada y hacerlo en el Córdoba CF"

José Antonio González, centrocampista del Córdoba CF cedido por el Granada, repasa la actualidad durante el confinamiento en casa y el parón liguero por la crisis del coronavirus. En unas declaraciones a los medios oficiales del club, el de Puente Genil también comenta su participación en un torneo de fútbol virtual, la situación en su localidad de nacimiento y tiene claro que las diez últimas jornadas "deben disputarse", ya que en su opinión "los equipos pueden así ganarse en el campo" los objetivos marcados desde el inicio de temporada. José Antonio González reclama que "se termine la temporada" y que él lo haga en el Córdoba CF, ya que la prolongación de su cesión "ya se resolverá".

-Parece evidente que el Cartagena nos tiene cogido el pulso este año.

-El Cartagena no se nos ha dado nada bien este año, está superclaro. El torneo este de FIFA está hecho para entretenernos, tanto a nosotros, los jugadores, como a los aficionados, porque tengo constancia de que han pasado un buen fin de semana con los partidos, comentándolos y demás, y era una forma de llevar algo de fútbol a casa y de pasar unos días entretenidos.

-Varias semanas trabajando en casa, cumpliendo la cuarentena y lo que nos queda. ¿Cómo lo lleva?

-Hay días que se pasan mejor, otros peor. Estoy en Córdoba con mi novia y cumpliendo la cuarentena a rajatabla, que es lo que se nos pide. Pude irme a Puente Genil a pasarla con la familia, pero decidimos quedarnos aquí, que es nuestra obligación y es lo que estamos haciendo.

-¿Imaginaba vivir algo así, a nivel mundial y con tantas víctimas?

-Creo que esta situación era impensable para todos. Llegar a este punto, tal y como estamos, en cuarentena en casa, sin tener esa vida normal que teníamos... Tenemos poco que hacer y mucho. El estar en casa, ser responsable y hacer lo que nos piden los profesionales. Es nuestra obligación.

-¿Cómo están las cosas en su pueblo? ¿Cómo está su familia?

-Pues en mi pueblo han aparecido casos en estas últimas semanas y lo están pasando un poco mal, aunque los últimos días han sido mejores. En mi familia no hay ningún caso. Se encuentran un poco tristes por no poder movernos y demás pero lo pasan como pueden.

-Tienen unas tablas de ejercicios y alimentación para no decaer en la forma física. ¿Puede cumplirlas o se hace complicado?

-Sí, tenemos material en casa, cada jugador tiene algunas cosas. Se pueden hacer los entrenamientos más o menos bien. Más que por el material es por el espacio, porque en un piso es complicado hacer carreras o ejercicios de espacios grandes. Pero más o menos se puede llevar el entrenamiento diario.



-Se habla de que por mucho que se intente no perder la forma, luego harán falta dos semanas al menos de trabajo en grupo y entrenos para volver. ¿Qué piensa al respecto?

-La forma física la puedes mantener, pero el entreno de espacios grandes, el diario, de balón, con este tiempo que llevamos y lo que queda, algo se perderá. Necesitaremos una fase de adaptación de campo, de entrenamientos y de balón.



-¿Es diferente la situación del Córdoba al tener que adaptarse a las ideas de un nuevo entrenador?

-Es cierto que nosotros tenemos el hándicap de tener nuevo entrenador, pero si no hubiera pasado esto, a los tres entrenamientos hubiéramos tenido competición y ahora tendremos alguna semana de entrenamiento. Hay que sacar lo positivo y adaptarnos a lo que nos pida el míster rápidamente.

-¿Cree que hay que acabar la temporada como sea, como parece ahora la tesis del fútbol europeo, o cuál es su opinión al respecto?

-La temporada hay que intentar terminarla y lo que pase que sea en el campo. Que todos los equipos puedan ganarse en el campo dónde van a terminar.

-Se ha hablado incluso de irse a julio, aunque algunos jugadores estarían sin contrato. ¿Como lo ve usted, que tendría que volver al Granada?

-Sinceramente, no sé cómo se solucionaría el caso de las cesiones y demás, pero obviamente es algo que no me compete. Lo que tengo claro es que quiero terminar la temporada y hacerlo en el Córdoba y, si llegamos a esa situación, veríamos cómo se resuelve.



-¿Cómo ve esas diez últimas jornadas para el Córdoba?

-Está claro que en estas diez jornadas es cuando se va a decidir todo. Lo hemos vivido. En los partidos se pasa de estar todo bien a estar todo mal, pero en el tramo final es aún más importante ser regular. En casa hay que ganar todos los partidos y, a partir de ahí, ser regular, lograr el máximo número de puntos posibles y terminar ahí arriba, que es lo que queremos.



-Por último, ¿qué mensaje manda a la afición en estos momentos?

-A la afición, decirle que en estas diez últimas jornadas, cuando volvamos, la vamos a necesitar. Seguro que habrá momentos díficiles, pero con su apoyo y el trabajo de todos vamos a terminar ahí arriba y vamos a conseguir lo que todos queremos.