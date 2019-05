Isabel Ambrosio: "A trabajo hecho, trabajo remunerado"

Isabel Ambrosio ha hablado este martes sobre la situación del Córdoba, tanto en el aspecto de infraestructuras como en el de los impagos a sus trabajadores, que ya acumulan tres meses sin percibir sus nóminas. La alcaldesa ha explicado sobre la cesión de El Arcángel que “este expediente no es un expediente que sea ágil en el tiempo”, ya que son muchas “las circunstancias a tener en cuenta”. Ambrosio ha recordado que dicha resolución “no la ha tomado esta ciudad en años”, por lo que “no puede ser fruto de la improvisación”. Así, ha argumentado que “desde hace meses se está trabajando en la figura jurídica” ideal para dicha concesión, que “no solo se basa en no perder la titularidad de El Arcángel, sino en equilibrar las responsabilidades de unos y otros” con la instalación municipal. Además, la alcaldesa ha recordado que “ese procedimiento tiene que ver también con quién maneje la instalación en un futuro y que este manejo sea sostenible”.

Sobre la situación que viven los trabajadores de la entidad blanquiverde, la alcaldesa ha declarado que “no me corresponde a mí hacer alusiones, porque seguramente no contribuiré para nada a que esa situación se agilice con declaraciones desde el Ayuntamiento”, aunque sí se ha mostrado tajante cuando ha opinado cómo debería ser dicha situación: “A trabajo hecho, trabajo remunerado”.

La posición del Partido Popular

Por su parte, el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, José María Bellido, también ha hablado sobre la cesión de El Arcángel y la situación de impagos en el Córdoba. Sobre la instalación municipal, Bellido se preguntó "dónde está la lona y dónde está el hotel. Se nos olvidan las cosas. El gobierno actual dijo que iba a poner una lona, que no está la lona, luego dijo un hotel, que tampoco está el hotel. Y luego anunció un convenio con el club para regularizar la cesión del estadio, que tampoco está. Así de claro y así de duro". Tras apostar por "una concesión administrativa" del estadio municipal, el candidato popular habló sobre la situación de los trabajadores del club, a los que mostró su "solidaridad" y mandó "palabras de ánimo para una pronta solución". Bellido advirtió que "no tengo más remedio que hacerme eco de esta situación. Ojalá no tuviéramos que hacernos eco de estos asuntos y ojalá que pronto se solucione por el bien del club y de la ciudad". Finalmente, recordó "como broma", pero también señalando que era "una realidad", que si esto va de ciclos, con el PP el club subió a Segunda y a Primera y con el actual gobierno bajará a Segunda B. Esperemos que los cambios de ciclo vengan de la mano y que ese cambio traiga también un cambio de suerte en el club". "Es una broma pero también una realidad, no sé si es una realidad, pero ahí están los datos", reiteró José María Bellido.

Vox pide "suspender relaciones con el Córdoba"

También ha opinado Vox sobre la situación del Córdoba, del impago a sus trabajadores y de la relación entre el Gobierno local y la entidad blanquiverde. Vox pide a "los políticos cordobeses que dejan de ser cómplices de León" y pide al Ayuntamiento que "suspenda las relaciones institucionales con el consejo de administración" del club "mientras mantenga los impagos a sus trabajadores". Rafael Saco, candidato a la Alcaldía por Vox, opina que "no es de recibo que en estas circunstancias el Gobierno local y la oposición mantengan su presencia en el palco de autoridades" de El Arcángel, lo que a su juicio los hace "cómplices" de la situación "al apoyar con su presencia a los causantes del problema".

Tras criticar "la inoportuna elección por parte de la alcaldesa de la pregonera del mes de mayo cordobés, Magdalena Entrenas", consejera de la entidad blanquiverde, Vox "denuncia la hipocresía" de la alcaldesa y anuncia que pedirá que "en la próxima junta de Gobierno local se apruebe una declaración institucional de solidaridad con los trabajadores" del Córdoba y que se suspendan "relaciones con el consejo que preside el empresario Jesús León", incluyendo la no asistencia al palco, "hasta que se produzca la puesta al día en el cobro de los salarios" de los empleados de la entidad blanquiverde.