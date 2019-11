González no tendrá que pagarle a Daniel Pastor los cerca de 500.000 euros que le reclamaba

Este periódico informó en su edición del 13 de diciembre del 2018 que el exadministrador del primer concurso de acreedores del Córdoba CF, Daniel Pastor, había demandado a Carlos González, expresidente del club, por un supuesto acuerdo que en su día tuvo Pastor con González con la venta del club de por medio.

Pastor reclamaba en el juzgado de primera instancia número 13 de Málaga a González el pago de un porcentaje por la transacción del paquete mayoritario de acciones del Córdoba CF. Un juicio en el que Jesús León estaba llamado a declarar en febrero de este 2019. El exadministrador concursal reclamaba a González el pago del 5% del traspaso de las acciones entonces propiedad de Azaveco a Aglomerados Córdoba, empresa de León.

Sin embargo, el juzgado malagueño, según ha adelantado ABC y ha confirmado este periódico posteriormente, estima que González no acudió finalmente a la intermediación de Daniel Pastor, es decir, que este no actuó finalmente como intermediario, por lo que su demanda no ha prosperado y el exadministrador concursal no tiene derecho a cobrar la citada cantidad cercana a los 500.000 euros.