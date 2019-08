Enrique Martín: "El equipo ha trabajado muy bien en pretemporada"

El técnico del Córdoba, Enrique Martín, ha realizado una valoración general de la pretemporada tras la victoria por 1-2 cosechada en Linares. El entrenador navarrro ha asegurado que "la conclusión de la pretemporada es que el equipo ha trabajado muy bien, hemos competido todos los partidos amistosos, nos han exigido y lo más positivo es que solo tenemos un lesionado, Andoni, con una lesión en el codo. Todo el mundo ha tenido sus minutos y ha hecho su trabajo, pero tenemos que seguir creciendo". Ha destacado que "ahora hay que afrontar el partido del domingo, afrontar la Liga y salir de la rutina de los amistosos".

Respecto al partido jugado en Linares, ha diferenciado claramente entre la primera mitad y la segunda. "En el primer tiempo, cuando hemos tenido más tensión, hemos hecho las cosas bien. En el segundo tiempo hemos tenido menos tensión y no hemos hecho ninguna cosa bien". El míster de los blanquiverdes ha explicado por qué se le vio tan tenso durante los últimos 45 minutos. "Me rebelo ante ciertas cosas que las entiendo, pero tengo que pelear para que sucedan las menos veces posibles. Por eso a veces me enervo. Quién más y quién menos puede deducir que va a jugar, parece que el partido estaba enfocado y surgen las relajaciones".

No obstante, ha sacado detalles positivos del encuentro. "Nos viene bien lo del primer tiempo, compitiendo bien, hemos hecho cosas muy interesantes. Pero en el segundo tiempo no hemos competido con tanta intensidad. Voy a ser muy exigente porque nos jugamos lo que nos jugamos y tengo que exprimir bien a la plantilla".

De hecho, ha añadido que "futbolísticamente hay jugadores que tienen calidad y nos tienen que marcar la diferencia. Si competimos bien, tendremos más cerca la victoria, porque hay futbolistas que pueden marcar diferencias". Es más, Enrique Martín ha concedido que "el once del próximo domingo no variará mucho del de hoy. Si hacemos la alineación cada uno, en nueve o diez coincidimos todos".

INSISTENCIA EN LA LLEGADA DE DOS DELANTEROS

"Aún nos falta, entiendo que tienen que haber dos o tres incorporaciones y, además de ello, la gente que está tiene que ir compitiendo de verdad, con la tensión de la Liga y el hormigueo de cada domingo", ha reflexionado Martín sobre la necesidad de fichajes en la zona de ataque. Al menos, espera dos delanteros. "Está claro que nuestro objetivo está en traer un par de delanteros. Ese es el objetivo hasta el último día, y espero que los consigamos y que nos ayuden a completar la plantilla. Nos queda esta semana y la siguiente, y espero que en estos 15 días haya un par de incorporaciones o tres que completen la plantilla. Pero procuro volcarme con lo que tengo, hay gente importante y tengo que ayudarles a conseguir el máximo rendimiento".

Además, Enrique Martín está "convencido de que antes de que se cierre el mercado vendrán dos delanteros. Para el primer partido seguro que tendremos a uno".