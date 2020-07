Dos semanas extra para los fieles

El Córdoba CF no quiere que nadie se quede atrás. Consciente de la demanda de abonados, con casi todos los días con todas las citas previas cubiertas, y del problema de su plataforma on line, aún cerrada, el club blanquiverde amplió ayer el periodo para renovación de abonos hasta el sábado 15 de agosto, según informó en un comunicado en su página web. Son dos semanas más de las previstas inicialmente. En total, 24 días en los que, de seguir el ritmo actual de unos 250 abonos al día, se rozarían los 8.000 antes del periodo de venta libre.

Una cifra muy cercana al objetivo marcado por el club, que no es otro que el redondo número de 10.000 socios para una próxima temporada 2020/21 en la que nada está claro. Ni el formato de competición, ni la fecha de inicio del campeonato ni la presencia de público en las gradas. De hecho, ayer mismo seis jugadores del Fuenlabrada dieron positivo en coronavirus y el partido que debían jugar ante el Deportivo de la Coruña fue aplazado.

A pesar de la incertidumbre, el ritmo de abonados es positivo. El Córdoba CF cerró ayer con 2.794 socios, cerca de los 3.000, y por tanto con más de un cuarto de su objetivo cumplido. Y ello con la merma que supone que más de dos semanas después de empezado el periodo de renovaciones aún no esté disponible la plataforma on line. Una parte de la afición prefiere renovar desde casa y evitar las aglomeraciones. Aunque el club ha dispuesto de importantes medidas de seguridad e higiene, hasta que no active la plataforma para la renovación por internet habrá un sector de cordobesistas que aguarde para sacar su carnet.

Después del 15 de agosto, que es sábado, el domingo estará cerrada la taquilla de El Arcángel. El lunes 17 y el martes 18 de agosto se abrirá el plazo para la mejora de asiento. Se trata de un procedimiento mediante el que los abonados que ya han sacado su carnet pueden mejorar su ubicación, ya sea para estar en una zona más centrada o para colocarse junto a sus familiares o amigos.

«No obstante, y con el fin de no provocarle ningún perjuicio a nuestros abonados, aquellos que ya hubieran reservado en los días 3 o 4 de agosto para mejorar su asiento, podrán acudir a su cita prevista para cambiar su localidad, pero solo para los asientos que sigan libres de la temporada anterior», explica el Córdoba CF, que informa de que los abonos en sitios no renovados saldrán a la venta el 19 de agosto.

Por otro lado, la plataforma on line sigue desactivada. El club blanquiverde sigue trabajando para tenerla disponible «lo antes posible» y, en cuanto así sea, lo comunicará «por los canales habituales».

Las equipaciones

Otro punto importante de la semana blanquiverde es el acto de presentación de las equipaciones, que será el próximo jueves 23 de julio a las 21.00 horas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Al evento acudirán varios jugadores del primer equipo y del Córdoba Patrimonio de fútbol sala. También dos abonados que participaron en un sorteo abierto por el club, y cuyos nombres aún no han sido revelados.

El play off de ascenso a Segunda finalizará en los próximos días. De hecho, el mismo jueves en el que el Córdoba CF presenta sus camisetas quedarán descartados otros cuatro equipos de la pelea por acceder al fútbol profesional. En ese caladero de tops de Segunda B pretende pescar la dirección deportiva comandada por Juan Gutiérrez Juanito. Está previsto que conforme vayan quedando eliminados equipos de jugadores con los que se está negociando vayan saliendo a la luz fichajes que sigan la estela abierta por el central holandés Darren Sidoel.