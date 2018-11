Curro Torres: «Hay muy buena plantilla para lograr el objetivo»

Curro Torres fue presentado ayer como nuevo entrenador del Córdoba y la oficialidad corrió a cargo del director deportivo blanquiverde, un Rafa Berges que quiso dejar claro que «el consejo de administración ha aceptado mi propuesta» para que el exentrenador del Lorca y del Valencia-Mestalla fuera nombrado nuevo inquilino del banquillo cordobesista.

Curro Torres comenzó su comparecencia agradeciendo al presidente, Jesús León, al director general, Alfredo García Amado y al propio Berges «la confianza depositada en nosotros. Ayer -por el domingo-, más o menos dos horas después del partido se ponen en contacto mis agentes para comunicarme que iba a ir hacia adelante y que había que buscar un acuerdo para intentar venir aquí», desveló el técnico, que recordó que tuvo ya en verano un acuerdo cerrado para entrenar al Córdoba, pero «no se pudo hacer». Ahora llega «con muchísima ilusión», ya que «se ha podido concretar y con muchísimas ganas de poder empezar».

«Lo primero es trabajar, trabajar con ilusión», señaló Torres como una de las claves de su nueva etapa. «Conocemos perfectamente la plantilla, porque nuestra obligación es conocer no solo al Córdoba, sino a toda la Segunda, todos los equipos». El nuevo entrenador del Córdoba se mostró «convencidísimo de que hay muy buena plantilla, muy buenos futbolistas», por lo que «intentaremos empezar cuanto antes», remarcó, «para conseguir el objetivo desde este sábado», en el que espera el Lugo en el Anxo Carro.

Curro Torres siguió apelando al esfuerzo, ya que «en la vida me ha costado muchísimo trabajo todo lo que he podido conseguir», recordó. «Sigo haciéndolo, sigo trabajando día a día, dedicado las 24 horas a hacer lo que más me gusta, que es el fútbol y, a partir de ahí, intentar que las ideas que podamos tener futbolísticamente logren hacer un equipo competitivo, intenso y capacitado para afrontar en todos los sitios la posibilidad de poder conseguir puntos». El nuevo técnico blanquiverde explicó que su cuerpo técnico estará formado por José Vicente Soto como segundo, «que es conocido aquí porque estuvo jugando tres años», recordó, por Pere Pons, preparador físico, «más la gente que trabaja en el club que estará con nosotros y entre todos formaremos el cuerpo técnico para afrontar el día a día de la mejor forma posible.

También habló Torres de su corta experiencia en Segunda. «Respeto todas las opiniones. El público es soberano para opinar lo que quiera. Nosotros trabajaremos para cambiar cualquier tipo de opinión que sea contraria a nosotros. Llevo muchísimo tiempo de profesional, mucha experiencia como jugador y a partir de ahí creo que estamos capacitados para afrontar este reto importante en un club importante que no está pasando por buenos momentos, pero que estamos convencidísimos de que se puede conseguir el objetivo.

El nuevo técnico se estrena hoy con una doble sesión (10.30 y 16.30 horas) en la ciudad deportiva, a puerta abierta.