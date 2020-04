Coronavirus: Iván Robles pide desde Huelva que "no haya dudas de que volveremos"

Iván Robles, lateral derecho del Córdoba CF, se encuentra en Huelva, "con mi familia", viviendo confinado con su familia a causa de la crisis del coronavirus. En unas declaraciones facilitadas por los medios oficiales del club, el onubense pide a los cordobesistas "que no tengan dudas de que volveremos", aunque ahora, lo prioritario, "es cumplir con las normas de las autoridades sanitarias", ya que "el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes".

-Varias semanas trabajando en casa, cumpliendo la cuarentena y lo que nos queda. ¿Cómo lo lleva (estás con la familia, solo, qué hace para no aburrirse?

-Pues la verdad es que dentro de lo malo, por así decirlo, que es estar todo el día en casa y uno puede agobiarse, yo estoy bien, porque al final estoy en Huelva, con mi familia y, básicamente, por no aburrirme, lo que hago es intentar entrenar como en doble sesión, lo que nos mandan. Una parte la hago por la mañana, normalmente, y por la tarde hago lo que me quede con algo más que yo pueda meter. Así, tanto por la mañana como por la tarde tengo algo que hacer y así se me pasan más rápido las horas. Luego, igual juego algo a la Play, me pongo a ver una serie, con mi familia me pongo a jugar a juegos de mesa, varias cosas para que la cosa sea más amena y que los días vayan pasando.

-¿Cómo están las cosas por su tierra? ¿Cómo está su familia?

-Por mi tierra, por lo que hemos podido ver nosotros en las noticias, dentro de la gravedad del país, mi provincia es de las menos afectadas. Podemos estar un poco tranquilos, entre comillas, porque parece que aquí no ha dado tan fuerte el brote del virus. Aún así estamos cumpliendo con las medidas que mandan las autoridades y no queda otra que seguir manteniéndolo, intentando mantener las cifras bajas. Mi familia, pues como dije antes, estamos en casa y estamos bastante bien y tranquilos. Se sale para lo imprescindible, un par de veces a la semana para la compra y ya está. Tenemos un perro y le damos un pequeño paseo, pero ni comparación con lo que lo sacábamos antes.

-Tienen unas tablas de ejercicios y alimentación para no decaer en la forma física. ¿Puede cumplirlas o se hace complicado?

-Los ejercicios sí que son fáciles de cumplir, porque al final tienes muchas horas en casa para poder hacerlos. Se hacen fácil porque el día se te pasa más rápido. La alimentación sí puede costar algo más, porque las horas muertas en las que no estás entrenando y demás, el aburrimiento siempre tiende a hacer pensar que parece que tienes hambre y no la tienes. El aburrimiento te tira a picar algo, por ahí se hace complicado, pero se cumple, se cumple.

-Se habla de que por mucho que se intente no perder la forma, luego harán falta dos semanas al menos de trabajo en grupo y entrenos para volver. ¿Qué piensa al respecto?

-Está claro que por mucho que nosotros hagamos en casa siempre se va a perder algo. Intentaremos que sea lo mínimo, pero está claro que cuando volvamos harán falta esas dos semanas. Quieras o no, el toque de balón se pierde. Aunque en casa lo hagas no lo haces con la misma intensidad, con la misma fuerza. Es primordial al volver tener dos semanas para adaptarte a los compañeros, al campo, a la intensidad de toque, los movimientos... Ahora estamos muy limitados e intentaremos con los entrenos que nos mandan perder lo mínimo para que, cuando volvamos en esas dos semanas, nos dé tiempo a adaptarnos a la mayor brevedad.

-¿Es diferente la situación del Córdoba al tener que adaptarse a las ideas de un nuevo entrenador ?

-Diferente es, porque hay nuevo entrenador y demás. Pero el objetivo será en las mismas condiciones, tras un tiempo y creo que lo que más puede primar es el estado físico en el que lleguen los equipos. Es como cuando empiezas la temporada. Normalmente, los primeros que llegan bien físicamente al principio, destacan más. Creo que va a primar más el estado físico en el que llegue el equipo antes que en otros conceptos, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, no creo que sea un factor que nos pueda perjudicar.

-¿Cree que hay que acabar la temporada como sea, como parece ahora la tesis del fútbol europeo, o cuál es su opinión al respecto?

-Ante ese tema no sé decir ni posicionarme qué es mejor hacer. Yo no sé las fechas en las que se podría dar y no sé cómo piensan hacerlo los dirigentes. Yo quiero acabar la temporada. Nos quedan diez jornadas, estamos peleando por los play off y creo que podemos meternos perfectamente para lograr el ascenso. Por mi la terminaría, pero no me sé las fechas en las que puede acabar la Liga, no sé como influye en la temporada que viene. Son muchos condicionantes que no manejo, que no sé, por lo que no puedo dar una opinión exacta. Ojalá termine esto pronto para poder volver y cumplir con el objetivo que tenemos marcado.

-¿Cómo ve esas diez últimas jornadas para el Córdoba?

--Seguimos un poco en lo que decía antes. Hasta el parón yo veía al equipo convencido y fuerte de que seguro que lo íbamos a conseguir, meternos en play off. Ahora, con este parón, volviendo un poco a lo que dije antes de la condición física, depende de cómo volvamos, que seguro que será en las mejores condiciones, no tengo dudas. Creo que lo podemos tener bastante de cara. Sobre todo nos tenemos que hacer fuertes en nuestro estadio. Si se terminara la temporada y pudiéramos jugar los diez partidos estoy seguro de que el objetivo se cumpliría.

-Por último, ¿qué mensaje mandas a la afición en estos momentos?

-El mensaje va enfocado a lo que todos queremos mandar ahora: tranquilidad, que ahora mismo, como se suele decir, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Lo primordial es la familia, la salud. Lo que tenemos que hacer es cumplir con las instrucciones que nos mandan desde el Gobierno. Quedarnos en casa, cumplir con todas las medidas preventivas y, seguro que en poco y haciendo las cosas bien, pronto estarémos en nuestro querido estadio disfrutando de las cosas que más nos gustan. Un saludo y un abrazo muy fuerte a los cordobesistas y que no tengan dudas de que volveremos.