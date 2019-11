Agné: "El Córdoba CF va a existir y seguirá vistiendo de blanquiverde"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha analizado en sala de prensa el partido que enfrenta este domingo a las 12,00 horas a su equipo con el Don Benito, en tierras extremeñas. Para Agné, la situación económica e institucional que vive el club se solucionará. "Estoy convencido de que va a acabar bien, soy optimista por naturaleza". De hecho, el aragonés ha apuntado que "el Córdoba CF va a existir, se va a llamar igual y va a vestir de blanquiverde, la gente va a cantar su himno de toda la vida, no tengo ninguna duda de que este club no va a dejar existir nunca. Mañana entrenaremos, iremos a jugar a Don Benito, el lunes seguiremos entrenando y la semana que viene volveremos a jugar. Seguirá siendo el mismo Córdoba CF de toda la vida".

Además, el míster de los blanquiverdes ha respondido a las siguientes preguntas:

-¿Cómo lleva sus clases de derecho concursal?

-No tengo ni puta idea (risas). Bastante tengo con lo mío para estudiar derecho. Quiero tener la percepción de que se está en buenas manos, en profesionales. Pero el fondo, el final, como terminará la situación, no me preocupo demasiado. Pero estoy convencido de que va a acabar bien, así quiero pensar

-¿El convencimiento parte de alguna conversación con los administradores?

-Soy optimista por naturaleza, soy positivo y optimista. Solo he hablado dos veces con los administradores, me dedico a lo mío y soy muy feliz así. Lo otro me pondría de mala ostia. Quiero pensar que se va a arreglar, estoy seguro.

-¿Hacer bueno el empate ante el Mérida ganando en Don Benito, una media inglesa inversa?

-Está bien, la media inglesa me gusta, al final acabas arriba. El otro día me fui encabronado porque nuestro mejor partido no lo sacamos. Estoy enfadado todavía. Quiero que ese enfado seamos capaces de transferirlo en don Benito en una victoria

-¿Cómo analiza al rival, el Don Benito?

-Creo que unos equipos que están un poco por encima y el resto están igualados. Ellos de manera individual son capaces de generar arriba, atacan de manera alegre y se asocian bien. Está en la categoría jugando bien en ataque y es incómodo en defensa. De local generan partidos complicados y en ataque tiene individualidades que generan opciones

-¿Cómo ve a la plantilla tras casi tres meses de impagos?

-Veo bien a la plantilla. A lo mejor no os lo creéis. Es un grupo que no sé hasta que punto se les da el valor real de lo que están haciendo, entrenan sin ninguna queja, a día de hoy les veo bien. Estoy convencido de que la situación se va a solucionar

-¿Cómo está el equipo de bajas? ¿Cómo ha llegado Owusu de su selección?

-El grupo está bien. Es una gran suerte para el entrenador el tener una convocatoria difícil, eso me encanta. La experiencia me dice que en los jugadores que vuelven de sus selecciones, la adaptación es más rápida o más lenta según cada jugador. Llega bien físicamente y ya decidiremos lo que hacemos con él

-¿Qué plan de partido plantea?

-En cinco semanas he conseguido coger una dirección, ya es una cuestión de matices. Podemos mejorar claro, hubo opciones de gol en las que no decidimos bien. Espero que en poco tiempo esas situaciones las sepamos leer mejor, hubo situaciones que pudimos hacer mejor, pases de gol que no aprovechamos. Intentaremos hacer lo mismo. Me gustaría que el equipo jugara igual fuera de casa que en casa. Es una exigencia mental. Los campos que son estadios son más fríos para el espectador que para jugar al fútbol. De dimensiones su campo está bien, intentaremos hacer un buen partido, ser reconocibles, seguir una línea ascendente y ganar puntos

-¿Cómo se trabaja en las circunstancias actuales?

-Se trabaja igual que el primer día que llegué, o que el día que estaba la Guardia Civil. No atiendo a dimes y diretes. El Córdoba CF va a existir, se va a llamar igual, va a vestir de blanquiverde, la gente va a cantar su himno de toda la vida, no tengo ninguna duda de que este club no va a dejar existir nunca. Mañana entrenaremos, iremos a jugar a Don Benito, el lunes seguiremos entrenando y la semana que viene volveremos a jugar. Seguirá siendo el mismo Córdoba CF de toda la vida.

-¿Es otro partido de gran emotividad?

-Al final jugar bien y no ganar no sirve, son gilipolleces. Otra cosa es que estoy convencido de que si jugamos como el otro día tenemos más opciones de ganar. Pero tengo ganas de que ellos vean que son capaces de ganar de visitantes. Y en eso estamos. Solo lo entiendo desde el rendimiento, atendiendo a lo que puedes controlar. La mayor alegria que no podemos llevar todos es una victoria y traernos los tres puntos. Estoy seguro que el lunes o el martes veremos la luz.