Córdoba respira aire de mala calidad más días al año que el polo químico de Huelva

Córdoba respira aire de mala calidad muchos más días al año que el polo químico de Huelva o que la zona industrial de la Bahía de Algeciras. No es la primera vez que la calidad del aire en la capital cordobesa dispara las estadísticas de la comunidad autónoma andaluza, que en esta ocasión ha dado a conocer la Junta de Andalucía en su último Informe de Medio Ambiente de Andalucía (IMA).

En ese diagnóstico sobre el estado medioambiental queda reflejada la pésima calidad del aire de la capital cordobesa, con un 15% de días en los que ese aire no es admisible para la salud humana, frente al 85% de los días que tuvieron una situación admisible. Solo la zona industrial de Bailén, con un 13% de días malos y muy malos, y Villanueva del Arzobispo (Jaén), con un 16%, debido a su particular orografía entre dos sierras, superan los datos de Córdoba, que quedan muy lejos de otras zonas con mucha más industria como Huelva y pueblos de su entorno como Palos o Moguer, con solo un 3% de días de aire no admisible, o la Bahía de Algeciras, con un 2%.

En noviembre, la Junta de Andalucía (impelida por la Comisión Europea, que incluyó a España dentro del procedimiento de infracción por el incumplimiento de la directiva relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente) puso en marcha medidas para controlar la mala calidad del aire de Villanueva del Arzobispo, que afectan tanto actividades domésticas como industriales y agrícolas. En Córdoba, de momento, no se ha aprobado ningún plan para mejorar la calidad ambiental.

Según el IMA, con respecto al índice de calidad del aire, los resultados registrados de las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, muestran una situación en 2018 (último año analizado) poco favorable para partículas inferiores a diez micras (PM10), ozono troposférico y dióxido de nitrógeno, por lo que el número de situaciones malas y muy malas (calificación no admisible) mantiene los mismos niveles respecto al año anterior, es decir, un 7% de días (la mitad que en Córdoba). Como otros años, el principal responsable del aumento de días de calidad no admisible es el ozono.

De hecho, Córdoba es la única capital andaluza que superó los límites legales de ozono troposférico durante el año pasado, según publicó este periódico el julio, gracias a los datos analizados por el coordinador de Ecologistas en Acción y responsable de Calidad del Aire en Andalucía, Eduardo Gutiérrez. Dicho documento incluía a Córdoba y la zona industrial de Puente Nuevo entre las que superaban el objetivo establecido por la normativa para este contaminante, que se sitúa en 120 microgramos por metro cúbico durante periodos de ocho horas y en un máximo de 25 días al año.