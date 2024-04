Aviso de la DGT: a partir de julio, cambio obligatorio en todos los vehículos

Nuevos cambios en los coches y en la forma de conducir. Si te vas a comprar un coche, el asesor comercial te dirá todos los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción (ADAS) que lleva ese modelo. La mayoría te sonará a chino y otros simplemente ni te sonarán. Por eso en este reportaje te decimos lo que debes incluir en tu coche sí o sí, y los que puedes ahorrarte, ya sea porque no funcionan todavía lo suficientemente bien, o porque directamente son un casi un inconveniente por su intrusión en la conducción.

"Por reglamentación UE, todos los vehículos nuevos matriculados a partir del próximo 6 de julio deberán incorporar obligatoriamente una serie de #ADAS (Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción). Uno de ellos es el Asistente de velocidad Inteligente (ISA)", avisan desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Sistemas ADAS recomendados

Control de Crucero Adaptativo (ACC)

El control de crucero permite fijar una velocidad fija en carretera para no tener que ir constantemente con el pie en el acelerador. Si además dispone de sistema adaptativo, el coche frena y acelera por sí mismo si encuentra tráfico delante, marcándole la distancia que queremos respetar con el coche que nos precede. Esta tecnología es 100% recomendable si haces mucha carretera.

Asistente de Parada de Emergencia

Cuando el sistema detecta que el conductor no está dando respuesta a las diferentes situaciones de tráfico, a través de los mandos del vehículo, se empiezan a desplegar una serie de avisos sonoros y luminosos para llamar la atención del conductor; si este no reacciona, el sistema detiene el vehículo en una zona segura. El sistema también activa las luces de emergencia y la llamada de emergencia. Este sistema no sólo puede salvar la vida del conductor, sino que además puede evitar un grave accidente con más implicados si, por ejemplo, el conductor sufre un infarto o un desvanecimiento.

Aviso de salida o cambio involuntario de carril

Este sistema supervisa la posición del vehículo dentro del carril y alerta al conductor cuando el vehículo se aproxima o traspasa las líneas del suelo, siempre y cuando el conductor no ha activado los indicadores de cambio de dirección. Este sistema puede evitar un accidente por despiste o por insomnio.

Aviso de Colisión Frontal (FCW)

Si te despistas y el coche detecta la probabilidad de una colisión frontal inminente, alerta al conductor. Algunos sistemas incluyen la detección de peatones, ciclistas y otros objetos

Frenada de emergencia automática (EBA)

Esta tecnología podría complementaria de la anterior, ya que detecta posibles colisiones por alcance, avisa al conductor de la misma y, si éste no reacciona, aplica automáticamente los frenos con el fin de evitar o disminuir la gravedad del impacto. También puede incluir sistemas de detección de peatones, ciclistas, motocicletas y animales. Incluso hay sistemas que intervienen en la dirección para evitar o reducir la gravedad del impacto, dando impulsos que ayudan a realizar la maniobra evasiva y a recuperar la estabilidad del vehículo. Los sistemas más avanzados también pueden reconocer vehículos que se aproximan de frente o lateralmente para atravesar un cruce.